Süper Baba'nın Unutulmaz Fiko'su Şevket Altuğ, Yeniden Gündemde!

Hiç kuşkusuz Türk televizyon tarihinde unutulmaz bir iz bırakan Süper Baba dizisinin efsanevi karakteri Fiko ile tanıdığımız Şevket Altuğ, son halini hayranlarıyla paylaştı.

Fiko karakteriyle milyonların kalbinde taht kuran ve Türkiye'nin en sevilen oyuncuları arasına giren Şevket Altuğ, 81. doğum gününde çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bu paylaşımı gören hayranları, Şevket Altuğ'un son halini görünce gözlerine inanamadı.

Fiko karakteriyle adeta efsaneleşen Şevket Altuğ, Türk sinemasında ve dizilerindeki unutulmaz rolleriyle tanınıyor. Aile Şerefi, Hababam Sınıfı, Gülen Gözler, Tokatçı, Yedi Bela Hüsnü gibi yapımlarda da izleyicilerle buluşan Altuğ, Süper Baba dizisindeki performansıyla özellikle izleyicilerin kalbinde taht kurmuştu.

Perihan Abla dizisindeki Şakir karakteriyle de sevilen sanatçı, Türk televizyon tarihinde unutulmaz izler bırakmış ve dev oyuncular arasındaki yerini sağlamlaştırmıştı.

doğum gününde pastasıyla sevenleriyle buluşan değerli oyuncu, bir anda magazin dünyasının gündemine oturdu. Hayranlarının yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılaşan Şevket Altuğ, Türk televizyonunun sevilen isimlerinden biri olarak hatıralarda ve kalplerde yerini koruyacak gibi görünüyor.



