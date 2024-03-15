

Kadın İstihdamını Teşvik Eden Proje: İŞKUR'dan İlk Ödemeler Yapıldı

Kadınların işgücüne katılımını artırmayı hedefleyen İŞKUR projesi, ilk adımlarını atmaya başladı. Şartları sağlayan işyerlerine teşvik amacıyla geri ödemesiz 25 bin TL ödenmeye başlandı.

'Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP)', işverenlere ihtiyaç duydukları iş gücünü herhangi bir maliyet olmadan yetiştirme imkanı sunuyor. Pilot illerden biri olan Bursa'da başlayan bu proje kapsamında, 18-35 yaş aralığındaki kadın çalışanlara iş veren imalat sektöründeki işyerlerine, istihdam edilen her kadın çalışan için 3 ay süreyle aylık 25 bin liraya kadar destek ödemesi yapılıyor.

Destekten yararlanmak için işyerinin imalat sektöründe faaliyet gösteriyor olması ve en az 2 sigortalı çalışana sahip olması yeterli. Proje kapsamında destek ödemesi yapılan sürenin en az 2 katı kadar süreyle kadın çalışanı istihdam etme taahhüdü de aranıyor.

İşverenler, çalıştırdıkları sigortalı sayısının yüzde 10'una kadar katılımcı talebinde bulunabiliyor. Ayrıca, projeye dahil olan kadın işçilere, 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olmaları durumunda aylık 3 bin lira çocuk bakım desteği de sağlanıyor.

Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi'ne katılmak isteyen tüm işverenler, İŞKUR e-şube üzerinden başvuru yapabiliyor. Bu proje ile kadın istihdamının artırılması ve iş gücüne katılımın teşvik edilmesi hedefleniyor.