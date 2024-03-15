Deprem Uzmanından Korkutan Uyarı: 24 Kentte Yüzde 80'i Yıkılabilir

Neotektonik ve deprem uzmanı Prof. Dr. Hamit Haluk Selim, yaptığı açıklamada Kuzey Anadolu Fayı Hattı üzerinde oluşabilecek 7 büyüklüğündeki depremlerin, yapıların yüzde 80'inin hasar göreceğini belirtti.

Prof. Dr. Hamit Haluk Selim, Kuzey Anadolu Fayı'na dikkat çekerek, "Depreme Dirençli Kentsel Dönüşüm Erzurum Çalıştayı" kapsamında Erzurum'da bulunduğunu ifade etti ve bölgedeki kentlerin alüvyon dolgular üzerinde olduğunu vurguladı.

27'ye yakın aktif fayın bulunduğunu belirten Prof. Selim, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde önemli fay hatlarının olduğunu dile getirdi. Özellikle Erzurum, Erzincan ve çevresinde aktif faylar bulunduğunu belirterek, bu faylar üzerindeki depremlerin her an olabileceğini ifade etti.

Yedisu Fayı'nın özelliklerine de değinen Selim, bu fayın tehlikeli bir fay olduğunu ve potansiyel olarak büyük hasara neden olabileceğini belirtti. Yapı stokunun ve zemin koşullarının kötü olduğu bölgelerde, depreme karşı alınabilecek önlemlerin sınırlı olduğunu söyledi.

Kuzey Anadolu Fayı üzerinde bulunan 24 ilin büyük bir depreme dayanamayacağını ve binaların yüzde 80'inin hasar göreceğini belirten Prof. Selim, bu kentlerin yenilenmesi gerektiğini vurguladı.

Bu uyarılar, vatandaşların deprem önlemleri ve kentsel dönüşüm konusunda daha dikkatli olmalarını ve yetkililerin bu konuda gerekli adımları atmalarını gerektiriyor.