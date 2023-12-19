 Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'nde Kornea Nakli Operasyonlarıyla 30 Hasta Aydınlığa Kavuştu

Göz Bankası Başkanı: "Başarıyla Gerçekleştirilen Kornea Nakli Operasyonları İle Hastaların Görme Yetisi Arttı"Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'nde geçen 2 yıl içinde gerçekleştirilen kornea nakli operasyonları, 30 hastanın ameliyatla sağlıklı görme yetisine kavuşmasını sağladı. Hastanenin Göz Bankası Tıbbi Müdürü Doç. Dr. Semra Acer, kornea nakli işlemleri hakkında bilgi verdi.Göz Bankası Tıbbi Müdürü Doç. Dr. Semra Acer, kornea naklinin göz küresinin en ön kısmında yer alan, saydam dokunun, ışığın göz içine iletilmesini sağlayan önemli bir bölümü olan korneanın saydamlığını kaybettiği durumlarda uygulandığını açıkladı. Halk arasında "göz nakli" olarak bilinse de nakledilen doku sadece kornea olduğunu belirten Acer, sağlıklı kornea dokusunun donörden alınarak hastaya nakledildiğini söyledi.Kornea naklinin hangi durumlarda yapılabileceğine de değinen Acer, doğuştan gelen bazı kornea hastalıkları, keratokonus, kornea distrofisi gibi rahatsızlıklar, tedaviye yanıt vermeyen kornea ülserleri, kornea dokusunun incelmesi veya delinmesi durumlarında, tedavi edilemeyen kornea enfeksiyonlarında, travma sonucu oluşan ağır hasarlar ve bazı cerrahi işlemler sonrasında kornea nakli gerekebileceğini belirtti.Acer, Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi Göz Bankası'nın 2014 yılında kurulduğunu ve o tarihten bu yana birçok hastaya kornea nakli gerçekleştirildiğini ifade etti. Göz Bankası'nda altı kişilik bir ekibin aktif olarak çalıştığını belirten Acer, bu süreçte nakil bekleyen hastaların Sağlık Bakanlığı'nın organ nakil bekleme listelerine eklendiğini, uygun kornea bulunduğunda ise hastaların nakil için hastaneye çağrıldığını açıkladı.Göz Bankası Laboratuvar Yöneticisi İbrahim Bozdoğan, kornea nakli için diğer organ nakillerinde olduğu gibi doku uygunluğu aranmadığını belirterek, nakil işlemi sonrasında hastaların birkaç gün içinde taburcu edildiğini ve birkaç ay içinde görme keskinliğinde belirgin bir artış yaşandığını sözlerine ekledi.