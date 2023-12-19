Isparta Senirkent Sulaması Çalışmalarında İlerleme Kaydediyor

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif BALTA, Senirkent Sulaması Projesi'nde Gelinen Noktayı DeğerlendirdiIsparta'da Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen Senirkent Sulaması projesinde önemli ilerlemeler kaydedildi. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif BALTA, projenin şu ana kadar tamamlanan aşamaları hakkında yazılı bir açıklama yaptı.Senirkent Sulaması projesinin devam ettiğini belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif BALTA, şu ana kadar 37 bin 970 dekarlık sahaya ait 1,677 metre çelik boru ve 119,576 metre HDPE boru imalatının tamamlandığını duyurdu. Ayrıca, boru döşenen alanlarda 358 adet sanat yapısına ait betonarme imalatlarının tamamlandığını ve armatürlerin sahaya getirilip montaj çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.Senirkent Sulaması projesinin toplamda 75 bin 330 dekar alana fayda sağlayacağını belirten BALTA, şu ana kadar %50 fiziki gerçekleşme sağlandığını bildirdi. Projeye ilişkin olarak yapılan açıklamada, Senirkent Sulamasının tamamlanmasıyla 2023 birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine yıllık 38.000.000 TL katkı sağlanmasının hedeflendiği vurgulandı.Genel Müdür BALTA, projenin 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflendiğini belirterek, sulama alanındaki bu gelişmelerin milli ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağını ifade etti.Not: Açıklama, projenin mevcut durumu, tamamlanan işler ve hedeflenen katkı miktarını içermektedir.