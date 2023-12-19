Isparta'da Otomobil ile Motosiklet Kafa Kafaya Çarpıştı: Sürücü Başından Yaralandı

Kazada Yaralanan Motosiklet Sürücüsü Hastaneye Kaldırıldı, Polis Soruşturma Başlattı

Isparta'nın Bahçelievler Mahallesi'nde bugün saat 15.15 civarında meydana gelen trafik kazasında motosikletle otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü başından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.



Ayrıntılar: Kaza, Bahçelievler Mahallesi Ertokuş Caddesi üzerinde meydana geldi. Saat 15.15 civarında meydana gelen kazada, cadde üzerinde seyir halinde olan motosikletle otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yüz ve baş kısmından aldığı darbe sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil servis ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumu hakkında detaylı bilgi verilmezken, hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındığı belirtildi.

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Detaylı incelemenin ardından kazanın nedeni ve sorumluluklar belirlenecek. Olay yerinde alınan deliller ve görgü tanıklarının ifadeleri, polisin raporunu oluşturacak. Bu aşamadan sonra sorumlular hakkında yasal işlem başlatılacak.