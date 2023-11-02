"Süleyman Demirel, 99. Doğum Gününde Anıldı"
Türk siyasi hayatına damga vuran 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 99. doğum gününde unutulmadı. 1 Kasım 1924 doğumlu olan Merhum Cumhurbaşkanı Demirel için, İslam köyü Çalçatep'teki anıt mezarda anma töreni düzenlendi. Törene, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, eski bakanlar, Demirel'in doktoru olan İyi Parti eski Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, Baro Başkanı Ünsal Çankaya, Demirel ailesi, Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti İl Başkanları ve Demirel'in sevenleri katıldı.
Törenin başlangıcında anıt mezara çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve istiklal marşı okunmasının ardından, Demirel'in manevi kızı ve özel doktoru olan İyi Parti eski Isparta Milletvekili Aylin Cesur, bir konuşma gerçekleştirdi. Cesur, Demirel'in öyküsünün aslında Cumhuriyet'in öyküsü olduğunu vurgulayarak, Demirel'in Cumhuriyet'in medenileşme ve kalkınma mücadelesinin bir parçası olduğunu belirtti. Aynı zamanda Demirel'in vatanından başlayan ve Cumhuriyet'e olan bağlılığını dile getirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da Demirel'in Cumhuriyet demek olduğunu ifade ederek, eski Çevre Bakanı Hamdi Üçpınarlar, Demirel'in devlet adamlığına dair anılarını katılımcılarla paylaştı.
Törende Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Merhum Süleyman Demirel, doğum gününde saygı ve özlemle anıldı.
Türk siyasi hayatına damga vuran 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 99. doğum gününde unutulmadı. 1 Kasım 1924 doğumlu olan Merhum Cumhurbaşkanı Demirel için, İslam köyü Çalçatep'teki anıt mezarda anma töreni düzenlendi. Törene, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, eski bakanlar, Demirel'in doktoru olan İyi Parti eski Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, Baro Başkanı Ünsal Çankaya, Demirel ailesi, Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti İl Başkanları ve Demirel'in sevenleri katıldı.
Törenin başlangıcında anıt mezara çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve istiklal marşı okunmasının ardından, Demirel'in manevi kızı ve özel doktoru olan İyi Parti eski Isparta Milletvekili Aylin Cesur, bir konuşma gerçekleştirdi. Cesur, Demirel'in öyküsünün aslında Cumhuriyet'in öyküsü olduğunu vurgulayarak, Demirel'in Cumhuriyet'in medenileşme ve kalkınma mücadelesinin bir parçası olduğunu belirtti. Aynı zamanda Demirel'in vatanından başlayan ve Cumhuriyet'e olan bağlılığını dile getirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da Demirel'in Cumhuriyet demek olduğunu ifade ederek, eski Çevre Bakanı Hamdi Üçpınarlar, Demirel'in devlet adamlığına dair anılarını katılımcılarla paylaştı.
Törende Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Merhum Süleyman Demirel, doğum gününde saygı ve özlemle anıldı.
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Türk siyasi hayatına damga vuran 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 99. doğum gününde unutulmadı.
1 Kasım 1924 doğumlu olan merhum Cumhurbaşkanı Demirel için İslam köy Çalçatep'e deki anıt mezarında anma töreni düzenlendi. Törene Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, eski bakanlar, Demirel'in doktoru olan, İyi Parti eski Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, Baro Başkanı Ünsal Çankaya, Demirel ailesi, Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti İl Başkanları ve Demirel'in sevenleri katıldı.
Törende ilk olarak anıt mezara çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve istiklal maaşının okunmasıyla başlayan törende konuşan, Demirel'in manevi kızı, sağlığında özel doktorluğunu yapan, İYİ Parti eski Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Demirel'in öyküsü, aslında Cumhuriyet'in öyküsüdür. dedi. Cesur konuşmasınınn devamında ise: ''Demirel'in hikayesi 1 Kasım 1924'te İslam köyde burada köyünde başlayan Demirel'in hikayesi kendi isteğiyle yine kendi köyünde ebedi istirahatgahına verilerek belki fiziki anlamda son buldu ama asıl Demirel'in hikayesi İslam köyden Çankaya'ya giden bir uzun ince yolun hikayesi değildi. Bu hikaye aynı zamanda Cumhuriyet'in medenileşme, kalkınma mücadelesinin ve Türk milletinin bir benlik arayışının hikayesiydi.
Demirel dedi ki, belki fırsatınız olursa, gezmeyenler varsa mutlaka görmenizi isterim.
Sayın Şevket Demirel ile beraber onu yaptırdığı aşağıda müzede doğdukları ev var, birlikte yaşadıkları. Orada geçerken başını eğerek geçtiği o köy evinde, bize demişti ki Cumhuriyet benim. İslam köyden Çankaya'ya giden bir köylü çocuğunu, Cumhurbaşkanı yapan o Cumhuriyet'tir. İşte ondan dolayı Cumhuriyet benim demişti Sayın Cumhurbaşkanımız ve bir ömür Atatürk'e ve Cumhuriyet'e bağlı kaldı.
Cumhuriyet sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma projesi ve hamlesidir ve Cumhuriyet Türk milletinin uygar toplumlar arasına girmesini sağlamıştır ve Cumhuriyet'i ayakta tutan da yegane milletin kendisidir.
100. yıl kutlanan Cumhuriyet'in 50 senesinde Süleyman Demirel vardır.
Burada 10 sene yüksek idareci, 12 sene başbakan, 21 sene muhalefet lideri, 20 sene Cumhurbaşkanı olarak geçen bir 50 senedir bu ve bu 50 sene Türkiye Cumhuriyet'i Cumhurbaşkanlığı'nın tamamladığı 2000 yılına gelindiğinde Türkiye'nin artık kalkınma hamleleri gerçekleşmiştir ve bir tarım toplumundan sanayileşmiş bir topluma geçmiştir Türkiye ve son nefesine kadar bu 50 senenin Süleyman Demirel kalkınmış büyük demokrat Türkiye'ye hedeflemiştir ve buna koşmuştur.
Demirel'in öyküsü işte aslında Cumhuriyet'in öyküsüdür.'' Dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da konuşmasında
Demirel demek Cumhuriyet demektir ifadelerini kullandı.
Eski Çevre Bakanı Hamdi Üçpınarlar Demirel'in devlet adamlığını gösteren bir anısını katılımcılarla paylaştı.
''1973 yılı Adalet Partisi ikinci parti olarak seçimlerden çıktı.
Temsilciler Meclisi'nde il başkanları ve milletvekilleri Rahmetli Demirel'e soru soruyorlar.
Efendim, şapkanızı niye alıp gittiniz?
Niye şapkayı aldınız, kaçtınız?
O zamanların moda ifadesi.
Rahmetli Demirel tabi espriyle karışık, ne yani dedi, şapkayı bırakıp da mı gidecektim dedi.
Ama onun ötesinde güzel bir cümle var.
Bu benim hayatım boyunca kendime şiar edindiğim bir sözdür.
Arkadaşlar dedi, devlet baştır dedi, baş, devlet baştır dedi.
Hükümetler şapkadır dedi.
Şapkayı değiştirirsiniz ama dedi, başı değiştiremezsiniz dedi.
İşte ben onun için dedi o şapkayı aldım gittim dedi.
Burada yatan özelliği, burada yatan hassasiyeti herkesin idrak etmesi lazım.
Bütün devlet adamlarının.''
Konuşmanın ardından 9. Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel'in
Anıt mezarı başında Kur'an-ı Kerim okundu, ardından dua edildi.