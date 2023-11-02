"Süleyman Demirel, 99. Doğum Gününde Anıldı"

Türk siyasi hayatına damga vuran 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 99. doğum gününde unutulmadı. 1 Kasım 1924 doğumlu olan Merhum Cumhurbaşkanı Demirel için, İslam köyü Çalçatep'teki anıt mezarda anma töreni düzenlendi. Törene, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, eski bakanlar, Demirel'in doktoru olan İyi Parti eski Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, Baro Başkanı Ünsal Çankaya, Demirel ailesi, Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti İl Başkanları ve Demirel'in sevenleri katıldı.

Törenin başlangıcında anıt mezara çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve istiklal marşı okunmasının ardından, Demirel'in manevi kızı ve özel doktoru olan İyi Parti eski Isparta Milletvekili Aylin Cesur, bir konuşma gerçekleştirdi. Cesur, Demirel'in öyküsünün aslında Cumhuriyet'in öyküsü olduğunu vurgulayarak, Demirel'in Cumhuriyet'in medenileşme ve kalkınma mücadelesinin bir parçası olduğunu belirtti. Aynı zamanda Demirel'in vatanından başlayan ve Cumhuriyet'e olan bağlılığını dile getirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da Demirel'in Cumhuriyet demek olduğunu ifade ederek, eski Çevre Bakanı Hamdi Üçpınarlar, Demirel'in devlet adamlığına dair anılarını katılımcılarla paylaştı.

Törende Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Merhum Süleyman Demirel, doğum gününde saygı ve özlemle anıldı.



























































1 Kasım 1924 doğumlu olan merhum Cumhurbaşkanı Demirel için İslam köy Çalçatep'e deki anıt mezarında anma töreni düzenlendi. Törene Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, eski bakanlar, Demirel'in doktoru olan, İyi Parti eski Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, Baro Başkanı Ünsal Çankaya, Demirel ailesi, Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti İl Başkanları ve Demirel'in sevenleri katıldı.Törende ilk olarak anıt mezara çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve istiklal maaşının okunmasıyla başlayan törende konuşan, Demirel'in manevi kızı, sağlığında özel doktorluğunu yapan, İYİ Parti eski Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Demirel'in öyküsü, aslında Cumhuriyet'in öyküsüdür. dedi. Cesur konuşmasınınn devamında ise: '''' Dedi.Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da konuşmasındaDemirel demek Cumhuriyet demektir ifadelerini kullandı.Eski Çevre Bakanı Hamdi Üçpınarlar Demirel'in devlet adamlığını gösteren bir anısını katılımcılarla paylaştı.''.''Konuşmanın ardından 9. Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel'inAnıt mezarı başında Kur'an-ı Kerim okundu, ardından dua edildi.