"Isparta Emniyeti Tarafından Düzenlenen Operasyonda 19 İş Yerine İşlem Yapıldı"



Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, şehirde suç ve suçlulara karşı etkili bir operasyon düzenledi. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 11 dernek, 8 masaj salonu ve 14 tekel bayisi dahil olmak üzere toplam 198 iş yeri denetlendi. Denetlemeler sonucunda, 19 iş yerine mevzuata aykırı faaliyetler nedeniyle işlem yapıldı.

Kumar oynandığı tespit edilen 2 kişiye 8.110 lira idari para cezası uygulanırken, kumar oynanan dernek mühürlendi. Fuhuş faaliyetleri saptanan 9 kişiye 74.529 lira idari para cezası verildi ve fuhuş yapılan 4 adres mühürlendi. Ayrıca, kentin farklı noktalarında 1035 şok uygulama gerçekleştirildi ve 12.243 kişi sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranması bulunan 13 kişi operasyon sonucunda yakalanarak adli birimlere sevk edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, suçla mücadele ve şehirdeki asayişi koruma konusundaki kararlılığını sürdürüyor.