Isparta Spor 4. Turda!

Isparta Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda Üstün Performans Sergiledi.

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup'ta temsil eden Isparta Spor, son dönemde hem ligde hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda etkileyici bir performans sergiliyor. Ligde son 7 maçta altı galibiyet alan Isparta Spor, bu kez Ziraat Türkiye Kupası'nda boy gösterdi.

Yeşilpembeli ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nın üçüncü turunda kendi sahasında 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Yeni Mersin İdman Yurdu'nu konuk etti. Karşılaşma, Isparta Atatürk Stadyumu'nda oynandı ve birçok taraftar tarafından ilgiyle izlendi.

Isparta Spor, karşılaşmaya hızlı bir şekilde başladı ve ilk yarıda Alim Harlağan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda da temsilcimiz Isparta Spor, etkili bir futbol sergileyerek Abdülkerim Canlı'nın attığı golle skoru 2-0 yaptı. Maçın son bölümlerinde ise Alim Harlağan, takımının üçüncü ve kendi ikinci golünü kaydetti.

90 dakikanın sonunda Isparta Spor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 3-0 mağlup ederek adını dördüncü tura yazdırdı. Yeşilpembeliler şimdi 4. turdaki rakiplerini beklemeye başlayacaklar.

Isparta Spor, son dönemde elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor ve hem ligde hem de kupa maçlarında iddialı bir performans sergiliyor.