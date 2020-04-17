Su ve elektrik faturaları için 2 farklı karar!

Koronavirüsle mücadele kapsamında hayata geçirilen düzenleme ile belediyelerin su faturalarını 3 ay ertelemesinin önü açılırken, elektrik faturalarında ise Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 1 Şubat 2020 tarihi itibariyle tahsil edilememiş tüm alacaklarını yapılandıracak. Alacakların ödenen kısmına isabet eden ceza ve faizlerinden de vazgeçilecek. Su faturalarındaki erteleme de 3 ay daha uzatılabilecek.



Koronavirüsle mücadele tüm hızıyla sürerken, salgının ekonomik etkilerinin azaltılmasına yönelik atılan adımlardan biri de elektrik ve su faturalarına yönelik oldu.

İki kritik düzenleme kapsamında konutlar ve kapatılan işletmeler için su faturalarının ertelenmesinin önü açılırken, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin geçmiş dönem alacaklarına yönelik ise yapılandırma uygulaması hayata geçirilecek.



SU FATURALARI 3 AY ERTELENEBİLECEK

Meclis'te kabul edilen düzenleme kapsamında belediyelere ve bağlı kuruluşlarına su faturası alacaklarına 3 ay boyunca erteleme yetkisi veriliyor.

Söz konusu uygulama konutları ve faaliyetleri durdurulan iş yerlerini kapsayacak.

Su tüketimine bağlı alacaklar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenlerle sınırlı olmak üzere belediye meclislerinde alınan kararlar doğrultusunda ertelenebilecek.



EŞİT TAKSİTLERE BÖLÜNECEK

Haziran ayına kadar kesilecek faturalara erteleme öngören düzenleme çerçevesinde söz konusu süre 3 ay daha uzatılabilecek. Alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilecek.



Elektrik faturalarına ilişkin düzenleme ise; Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin tahsil edilememiş alacaklarını kapsıyor.



ELEKTRİK BORÇLARINA YAPILANDIRMA

Elektrik tüketiminden kaynaklanan ve 1 Şubat 2020 itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş borçlar ile geçmişte yapılandırılmamış alacakların tamamı yapılandırılıyor. Eylül ayı sonuna kadar ilgili birimlere başvuru yapılması halinde ilk taksiti 2021 yılının Ekim ayının son gününe kadar ödenmek şartı ile söz konusu borçlar her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda toplam 3 eşit taksite bölünecek.

Ayrıca alacakların ödenen kısmına isabet eden ceza ve faizlerinden de vazgeçilecek.



