Lütfen alınan kararlara harfiyen uyalım.
Unutmamalıyız ki alınan tüm tedbirlerin ne kadar süreceğini, bizlerin tedbirlere uymadaki ısrarı belirleyecektir.
Hıfzıssıhha Kurul Kararı (17.04.2020-19) Covid-19 Hastalığının Yayılmasına Karşı Alınması Gereken Önlemler
Karar No : 2020 - 19 - Karar Tarihi : 17/04/2020
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 17.04.2020 Cuma günü saat 14.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm Dünya’da can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir.
Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda:
- Ramazan ayında davulculara izin verilmemesine,
- Fırınların 23.04.2020 tarihinden itibaren Ramazan ayı boyunca pide satışını saat 18.00 itibariyle sonlandırmasına, vatandaşların fırın önlerinde sosyal mesafe kurallarını gözetmeksizin kalabalık oluşturacak şekilde bulunmamasına,
- Market, mağaza vb. işyerlerince belirli günler ve/veya belirli saatler arasında olacak şekilde indirim kampanyası düzenlenmemesine, yapılacaksa indirim kampanyalarının haftanın tüm günlerini kapsayacak ve açılış/kapanış saatleri arasında geçerli olacak şekilde düzenlenmesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 17.04.2020