ISPARTA VALİLİĞİ'NDEN ÇOK ÖNEMLİ İL HIFZISSIHA KARARI DUYURUSU

Ramazan ayında davulculara izin verilmemesine, Fırınların 23.04.2020 tarihinden itibaren Ramazan ayı boyunca pide satışını saat 18.00 itibariyle sonlandırmasına, vatandaşların fırın önlerinde sosyal mesafe kurallarını gözetmeksizin kalabalık oluşturacak şekilde bulunmamasına, Market, mağaza vb. işyerlerince belirli günler ve/veya belirli saatler arasında olacak şekilde indirim kampanyası düzenlenmemesine, yapılacaksa indirim kampanyalarının haftanın tüm günlerini kapsayacak ve açılış/kapanış saatleri arasında geçerli olacak şekilde düzenlenmesine,

Lütfen alınan kararlara harfiyen uyalım.Unutmamalıyız ki alınan tüm tedbirlerin ne kadar süreceğini, bizlerin tedbirlere uymadaki ısrarı belirleyecektir.Karar No : 2020 - 19 - Karar Tarihi : 17/04/2020Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 17.04.2020 Cuma günü saat 14.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm Dünya’da can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir.Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi gerekmektedir.Bu kapsamda:Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tümKaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesineoybirliği ile karar verilmiştir. 17.04.2020