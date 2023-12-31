"Emekli ve Memur Aylıklarında Eşitleme Formülü: SSK, Bağ-Kur ve Memur Emeklilerine Yüzde 50 Zam"

Yeni yıla sayılı günler kala, Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş tarafından yapılan değerlendirmede, emekli ve memur emeklisinin alacağı zam oranlarına dikkat çekildi. Karakaş, verilecek zamlarda eşitleme formülünün rol oynayacağını belirtti.

3 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon verisinin, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranlarını netleştireceği ifade ediliyor. Maaşlarına 6 aylık periyotlarla zam alan memurlar, toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı oranında zam alacaklar.

Karakaş, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin toplu sözleşmeden faydalanamadıklarını belirterek, bu grupların 6 aylık enflasyon beklentisi doğrultusunda yüzde 38 oranında zam alacaklarını söyledi. Ayrıca, memur ve memur emeklilerinin durumunu da ele alarak, bu grupların enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme farkı ile yüzde 50 zam alabileceğini ifade etti.

Karakaş, eşitleme formülüne de vurgu yaparak, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine geçmiş dönemde uygulanan eşitleme formülünün bu dönemde de devreye girebileceğini belirtti. Bu kapsamda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon farkına yüzde 12 oranında refah payı eklenerek yüzde 50'ye çekilebileceğini ifade etti.

Sonuç olarak, emekli ve memur aylıklarındaki zamların, enflasyon farkı, toplu sözleşme farkı ve eşitleme formülü gibi faktörlere bağlı olarak şekilleneceği, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine yüzde 50 zam olabileceği öngörülmektedir.