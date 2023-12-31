"Deri OSB Sanayicileri ile Başkan Başdeğirmen'den Koku Sorununa Çözüm İçin İşbirliği"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde (DOSB) faaliyet gösteren sanayiciler ve esnaflarla bir araya gelerek, bölgede yaşanan koku sorununu ele aldı. Deri İhtisas ve Karma OSB yönetimi, kaynaklı koku probleminin giderilmesi amacıyla yakma ve kurutma tesisi kuracaklarını belirtirken, Başkan Başdeğirmen ise devlet desteklerinden yararlanma çağrısı yaptı ve konuyla ilgilenilmesi talimatını verdi.

Deri İhtisas ve Karma OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Marulcu, bölgede yaşanan koku sorununu giderme adına yapılacak çalışmaları anlattı. Belediye Başkanı Başdeğirmen ise devlet destekleri konusunda bilgilendirme yaparak, sanayicilere destek çağrısında bulundu.

Sanayiciler, koku sorununu çözme konusunda üzerlerine düşen sorumluluğu alacaklarını ifade ederken, yaz aylarında koku sorununun şehrin bir problemi olmayacağına inandıklarını belirttiler. Başkan Başdeğirmen ise sanayicilere teşekkür ederek, kendilerine destek çağrısında bulundu ve sıfır atık projelerine yönelik devlet desteklerinden yararlanma talimatı verdi.