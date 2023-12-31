30.12.2023 - YENİ GELİR VERGİSİ TARİFESİ VE VERGİ HARCAMALARI AÇIKLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesi ile vergi ve harç tutarlarını açıkladı. Yapılan duyuruya göre, 2023 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak gerçekleşmiş ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kasım ayında ilan edilmişti. Yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere, bazı vergi ve harçlar yeniden değerleme oranında artırılırken, gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarları da belirlendi.

GELİR VERGİSİ TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan güncellemeyle, 2024 yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesi şu şekilde belirlendi:

İlk dilim: 70,000 TL'den 110,000 TL'ye

İkinci dilim: 150,000 TL'den 230,000 TL'ye

Üçüncü dilim: 370,000 TL'den 580,000 TL'ye

Dördüncü dilim: 1,900,000 TL'den 3,000,000 TL'ye

Ücret geliri elde edenlerde ise üçüncü dilim 550,000 TL'den 870,000 TL'ye çıkarıldı. Bu değişiklikle birlikte, ücretlilerin ödeyeceği vergi miktarı düşürüldü.

ASGARİ ÜCRET ARTIŞININ YANSIMALARI

Asgari ücrete yapılan yüzde 49,1 oranındaki artış, gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına da yansıdı. Asgari ücretin vergi dışı olması nedeniyle, tüm ücretliler 2024 yılında 37,126.92 TL gelir vergisi ve damga vergisi ödemeyecek.

İSTİSNA VE İNDİRİM TUTARLARI YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ARTIRILDI

Gelir vergisinde kazanç unsurları itibarıyla düzenlenen istisna ve indirim tutarları da yeniden değerleme oranında artırıldı. Örnek olarak, kira gelirlerindeki 21,000 TL olan istisna tutarı 33,000 TL'ye çıkarıldı.

ENGELLİLERE YÖNELİK VERGİ İNDİRİMLERİ ARTIRILDI

Gelir Vergisi Kanunu'na göre ücret geliri ve serbest meslek kazancı elde eden engelli vatandaşların gelirlerinin bir kısmı, engellilik indirimi yoluyla vergi dışı bırakıldı. Engellilerin yararlandığı gelir vergisi indirimi tutarlarında da artış oldu.

MTV, PASAPORT, EHİYET VE CEP TELEFONU VERGİLERİNDE ARTIŞ

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yüzde 58,46 artırıldı. Pasaport ve ehliyet harçları da artış gösterdi. Cep telefonlarına ilişkin harç ise 20,000 TL'den 31,692 TL'ye çıktı.

MÜKELLEF DOSTU DÜZENLEMELER

Mükellef dostu düzenlemeler arasında, vergi indirimi yapılabilecek tutarın üst limitinin yeniden değerleme oranında artırılması, basit usule tabi mükelleflerin kira ve kazanç istisna hadlerinin artması gibi önemli değişiklikler yer alıyor.