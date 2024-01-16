ISPARTA AHLAK BÜRO AMİRLİĞİ'NDEN BAŞARILI DENETİMLER

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

AHLAK BÜRO AMİRLİĞİ'NDEN BAŞARILI DENETİMLER:

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 01-15/01/2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde önemli sonuçlara ulaşılmıştır. İşte detaylar:

Toplamda 119 işyeri titizlikle denetlenmiş ve 4 işyerinde mevzuata aykırı faaliyet tespit edilerek gerekli işlemler yapılmıştır.

DERNEKTE GERÇEKLEŞEN OPERASYON:

12.01.2024 tarihinde saat 20.00 sıralarında Yayla Mahallesinde faaliyet gösteren bir dernek, Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından incelenmiştir. Operasyon sonuçları şu şekildedir:

Kumar oynandığı tespit edilen 4 şahsa, kumar oynamaktan toplamda 25.700 TL para cezası uygulanmıştır.

Ayrıca, kumar oynamak için yer ve imkân sağlama suçundan 2 şahsa adli işlem yapılmıştır.

KESİNTİSİZ MÜCADELE DEVAM EDİYOR:

Isparta Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçlularla mücadele kararlılıkla sürdürülmektedir. Ekiplerimiz, 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz çalışarak toplumun güvenliğini sağlama adına önemli başarılar elde etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ