ISPARTA AHLAK BÜRO AMİRLİĞİ'NDEN BAŞARILI DENETİMLER

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
AHLAK BÜRO AMİRLİĞİ'NDEN BAŞARILI DENETİMLER:
Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 01-15/01/2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde önemli sonuçlara ulaşılmıştır. İşte detaylar:
AHLAK BÜRO AMİRLİĞİ'NDEN BAŞARILI DENETİMLER:
Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 01-15/01/2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde önemli sonuçlara ulaşılmıştır. İşte detaylar:
- Toplamda 119 işyeri titizlikle denetlenmiş ve 4 işyerinde mevzuata aykırı faaliyet tespit edilerek gerekli işlemler yapılmıştır.
DERNEKTE GERÇEKLEŞEN OPERASYON:
12.01.2024 tarihinde saat 20.00 sıralarında Yayla Mahallesinde faaliyet gösteren bir dernek, Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından incelenmiştir. Operasyon sonuçları şu şekildedir:
12.01.2024 tarihinde saat 20.00 sıralarında Yayla Mahallesinde faaliyet gösteren bir dernek, Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından incelenmiştir. Operasyon sonuçları şu şekildedir:
- Kumar oynandığı tespit edilen 4 şahsa, kumar oynamaktan toplamda 25.700 TL para cezası uygulanmıştır.
- Ayrıca, kumar oynamak için yer ve imkân sağlama suçundan 2 şahsa adli işlem yapılmıştır.
KESİNTİSİZ MÜCADELE DEVAM EDİYOR:
Isparta Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçlularla mücadele kararlılıkla sürdürülmektedir. Ekiplerimiz, 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz çalışarak toplumun güvenliğini sağlama adına önemli başarılar elde etmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Isparta Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçlularla mücadele kararlılıkla sürdürülmektedir. Ekiplerimiz, 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz çalışarak toplumun güvenliğini sağlama adına önemli başarılar elde etmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ