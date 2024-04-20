"Sosyal Medya Fahiş Fiyat Boykotuyla Sallanıyor! Ünlülerden Destek Yağıyor"

Son dönemlerde gündemde sıkça yer alan fahiş fiyatlar, vatandaşların tepkisine neden oldu. Hafta sonu için büyük bir boykot hareketi başlatıldı ve sosyal medya bu çağrılarla çalkalanıyor. Kafe, restoran ve lokantalardaki yüksek fiyatlar, artık dayanılmaz bir noktaya ulaştı ve bu duruma isyan eden vatandaşlar, büyük bir boykot kararı aldı. 20 ve 21 Nisan tarihlerinde kafe ve restoranlara gitmeme kararı alan vatandaşlar, sosyal medya üzerinden bu karara destek vererek hareketin büyümesini sağladılar.

Özellikle büyük şehirlerde yemek yemenin neredeyse imkansız hale gelmesi, vatandaşların tepkisini artırdı. Restoran ve kafelerdeki fiyatlar, vatandaşların bütçelerini zorlarken, porsiyonların da küçülmesi dikkat çekti. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan şaşırtıcı fiyatlar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir simitin 200 TL'ye satılması ve bir bardak çayın 67 TL olması, vatandaşların tepkisini çekti.

Bodrum'daki bazı mekanlardaki fiyatlar ise dudak uçuklattı. Lahmacunun tane fiyatının 650 TL'ye yükselmesi ve ayranın 250 TL'ye satılması, müşterileri şaşkına çevirdi. Bir fincan kahvenin 150 liraya çıkması ve bir bardak çayın 100 liraya satılması da vatandaşların tepkisini çekti.

Sosyal medyadan başlatılan boykot hareketi hızla yayıldı ve birçok kişi bu hafta sonu fahiş fiyatları boykot etme kararı aldı. Ünlüler de bu harekete destek verdi. Ekonomist İris Cibre, "20-21 Nisan'da Cumartesi ve Pazar günü kafe ve restoranlara gitmiyoruz" çağrısında bulundu ve herkesi bu harekete katılmaya davet etti.

Fahiş fiyatlarla mücadele için yeni taslak çalışma masada. Henüz taslak halinde olan çalışmada, fahiş fiyatlara uygulanan cezaların caydırıcı olmaması nedeniyle bazı değişiklikler için harekete geçildiği belirtilmişti. Perakende Ticaretin Düzenlemesi Hakkındaki Kanun’da yapılacak değişiklikle, haksız fiyat uygulamaları konusunda verilen tüm cezalar yeniden değerlendirileceği de Bakanlık tarafından açıklanmıştı.