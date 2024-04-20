"Elektrik ve Doğal Gaze Zam Geliyor mu? Bakan Bayraktar'dan Beklenen Açıklama Geldi"

Seçimlerin ardından vatandaşlar, elektrik ve doğal gaza gelecek olası zamlar konusunda endişe duymaya başladılar. Bu endişeleri gidermek için beklenen açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan geldi. Bakan Bayraktar, katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu ve vatandaşların merakını giderdi.

Bakan Bayraktar, Nisan ayı için herhangi bir doğal gaz ve elektrik zammının yapılmadığını belirterek, Mayıs ayında da zam olmayacağını açıkladı. Ayrıca doğal gaz desteği konusuna da değinen Bakan Bayraktar, gelir düzeyi düşük vatandaşların sosyal açıdan desteklenmesine devam edileceğini vurguladı. Ancak tüm kesimlerin desteklenmesinin doğru olmayabileceğini ifade eden Bayraktar, maliyetlerin karşılanması gerektiğini dile getirdi ve "İmkanlarımız dahilinde yapılabilecek ne varsa onları yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Vatandaşların elektrik ve doğal gaz zammı konusundaki beklentilerine de yanıt veren Bakan Bayraktar, Mayıs ayı için zam beklentisi olmadığını belirtti. Petrol fiyatlarının artış göstermesinin doğalgazda yukarı yönlü bir harekete neden olduğunu ancak zam beklentisinin olmadığını dile getiren Bayraktar, gelişmelere ve piyasadaki duruma göre durumu değerlendireceklerini ifade etti.