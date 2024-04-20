"Emekliler İçin Müjde: Yurt Dışı Borçlanması Artık e-Devlet Üzerinden!"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya platformunda yaptığı duyuruda, yurt dışı borçlanmasıyla ilgili aylık bağlanma başvurusu yapan sigortalıların işlemlerinin daha kolay hale getirilmesi amacıyla e-Devlet üzerinden yeni bir uygulamanın başlatıldığını duyurdu.
Bakan Işıkhan, yurt dışı borçlanması yaparak aylık bağlanması müracaatında bulunan sigortalıların, "3201 Sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesini" e-Devlet'ten verebileceğini açıkladı. Vatandaşlar, daha ayrıntılı bilgiye "https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tahsis-talep-taahhut-beyan" adresinden ulaşabilecekler.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yurt dışı borçlanması yaparak aylık bağlanması müracaatında bulunan sigortalılarımızın işlemlerini kolaylaştırmak için bir yeniliği e-Devlet üzerinden hayata geçiriyoruz. Müracaatta bulunan vatandaşlarımız, Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesine ek olarak sunulması gereken '3201 Sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesini' artık e-Devlet üzerinden verebilecek" dedi.
Yurt dışı borçlanması, ülkemiz ile Sosyal Güvenlik Anlaşması imzalanmış ülke olsun veya olmasın yurt dışında çalışan Türk vatandaşları ve doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler tarafından yapılabilmektedir. Bu düzenleme, emeklilerin işlemlerini kolaylaştırarak bürokratik yüklerini azaltmayı amaçlamaktadır.