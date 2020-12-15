Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) çok önemli yüz yüze eğitim kararı!

Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması... MEB'den yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda alınan karar gereği ana sınıfları hariç tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Covid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir." ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) çok önemli yüz yüze eğitim kararı!Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması... MEB'den yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda alınan karar gereği ana sınıfları hariç tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Covid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir." ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması... MEB'den yapılan açıklamada,ifadeleri kullanıldı.