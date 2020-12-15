MHP İLÇE BAŞKANI MEHMET DEMİREL VEYÖNETİMİNDEN BAŞKAN VELİ GÖK’E ZİYARETMHP Eğirdir İlçe Başkanı Mehmet DEMİREL beraberinde Eğirdir Ülkü Ocakları Başkanı İbrahim AKÇİMEN ve Yönetim Kurulu Üyeleri Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ü makamında ziyaret ettiler.Cumhur İttifakı ruhuna ithafen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet BAHÇELİ’nin resimlerinin bulunduğu portreyi Başkan Veli GÖK’e hediye ettiler.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK MHP İlçe Başkanı Mehmet DEMİREL ve beraberindeki heyete nazik ve anlamlı ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)