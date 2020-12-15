​Okullarımızdaki Çalışmalar Aralıksız Devam Ediyor

Öğrencilerine kavuşmayı dört gözle bekleyen okullarımızda başta depreme karşı güçlendirme çalışmaları olmak üzere birçok alanda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Okul koridorlarının yeniden çocuk sesleriyle yankılanacağı günlerde, çocuklarımızın daha nitelikli ortamlarda eğitim almaları için yapılan çalışmalar Vali Ömer Seymenoğlu tarafından sık sık denetleniyor. Vali Seymenoğlu gün boyunca, çalışmaların devam ettiği okullarda incelemelerde bulunarak İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz’dan bilgi aldı. Güçlendirme ve yenileme çalışmalarının yanı sıra hayırsever bir ailemiz tarafından yapımı devam eden modern okul binasında da incelemelerde bulunuldu.ISPARTA VALİLİĞİ