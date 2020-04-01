Son dakika haberi... İçişlerinden yeni koronavirüs genelgesi! Pazar yerleri için yeni adım!

Son dakika... İçişleri Bakanlığı pazar yerlerinde alınacak tedbirler için valiliklere yeni yazı gönderdi. Pazar yerlerinde ilave tedbirler alınacak. Pazar yeri alanına kontrollü giriş çıkış yapılacak, giriş çıkış dışındaki alanlar demir bariyerle kapatılacak. Pazar yerine giriş ve çıkışlar aynı yerden yapılmayacak. Tezgah araları en az 3 metre olacak. Pazar yerine esnaf sayısının en fazla 2 katı vatandaş alınacak

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan ek genelgeye göre, pazar yerlerine kontrollü giriş, çıkışları sağlamak için belirlenen yerler haricinde diğer tüm alanlar demir bariyer ve benzeri araç­ gereçle kapatılarak, kontrolsüz giriş­ çıkışlar engellenecek.Genelgede, Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid­-19) salgınının Türkiye'de de yayılmasını önlemek, vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla il, ilçe ve beldelerdeki mahalle ve semt pazar yerlerinde tedbirler geliştirilerek uygulanılmasının istenildiği hatırlatıldı.