AÖL sınavları ne zaman? Açıköğretim lisesi sınavları bu dönem tamamen ertelendi mi?

SINAVLAR EYLÜL AYINA ERTELENDİ!

ZİYA SELÇUKTAN AÇIK ÖĞRETİM AÇIKLAMASI

SINAV TARİHİ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR!

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

Eğitimlerine açık liseden devam eden adaylar koronavirüs tedbirleri sebebiyle AÖL sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre 21-22 Mart tarihlerinde yapılması planlanan Açık Öğretim Lisesi sınavları ileri bir tarihe ertelendi. Peki AÖO, AÖL, MAÖL AÖİHL sınavları ne zaman yapılacak? İşte Açık Öğretim Lisesi sınavları hakkında yapılan açıklama…Milli Eğitim Bakanlığı 21-22 Mart tarihleri arasında yapılması planlanan ve Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2 dönem sınavlarının ertelenmesi yönünde karar verdi. Eğitim hayatlarına açıktan devam eden öğrenciler sınav tarihleriyle ilgili bir gelişme olup olmadığını araştırıyor. Peki Açık Öğretim Lisesi sınavları hangi tarihte yapılacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL sınavları hakkında yapılan resmi açıklama!Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Kurumları sınavlarının koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Eylül ayına ertelendiğini açıkladı. Eylül ayına ertelenen AÖL sınavı ile ilgili henüz net sınav tarihi açıklaması yapılmazken MEB tarafından kısa bir süre içinde sınav tarihlerle ilgili açıklama yapılması bekleniyor. İşte Açık Öğretim Kurumları sınavlarının ertelenmesi konusunda yapılan paylaşım;Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs çerçevesinde önlemler alındığını ve tüm süreçleri gözden geçirdiklerini belirtti. Açıklamasının devamında 21 ve 22 Mart tarihlerinde yapılması hedeflenen 3 milyon öğrencinin gireceği ve 400 binin üzerinde öğretmenin görev alacağı Açık Öğretim Kurumları sınavlarını erteleme kararı aldıkları söyleyen belirten Selçuk, "Bu sınavların yurt dışı merkezlerindeki sınavlarını önlem olarak zaten önceden iptal etmiştik. Dolayısıyla bu sınav hem yurt içi hem de yurt dışında söz konusu tarihlerde yapılmayacak.” dedi.Açık Öğretim Kurumları sınav tarihleri hakkında da konuşan Selçuk “Arkadaşlarımız bu sınavın ne zaman yapılabileceği ile ilgili çalışmayı da tamamladılar. Eylül ayında yapacağımız ek sınav tarihi ile bu sınavı birleştireceğiz ve ertelenen sınavı eylül ayı içerisinde yurt içi ve yurt dışında aynı tarihlerde yapacağız." dedi.2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem Kayıt Yenileme İşlemleri:2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri:2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması:2019-2020 AÖL 3. Dönem Sınav Tarihi: