GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA capa makinesi tamiriISPARTA BALIK SİPARİŞ

Son dakika haber: İçişleri'nden 81 ile yeni korona genelgesi!

Son dakika haber: İçişleri'nden 81 ile yeni korona genelgesi!
ISPARTA
G.Tarihi: 16.03.2021 18:02
0
Isparta Düğün Salonları

Son dakika: İçişleri'nden 81 ile yeni korona genelgesi!

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre yarın ülke genelinde 300 bin personelle yoğun denetimler yapılacak.

 
Genelgede, salgınla mücadelede kalıcı başarının sağlanması açısından denetim faaliyetlerinin ciddiyetle takip edilmesi ve uygulamada sorun yaşanan alanlarda gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildiği ifade edildi.

Bu kapsamda;
1. Tüm il ve ilçelerde vali ve kaymakamların koordinesinde 17 Mart 2021 Çarşamba günü il bazlı toplam 300.000 denetim personelinin (tüm kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen denetim personeli ile belediye/il özel idaresi denetim ekipleri ve oda denetim ekipleriyle birlikte) katılımıyla gün boyu sürecek yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyeti uygulanacak.
2. Haftalık tematik denetim uygulamasına 20 Mart 2021 Cumartesi gününden itibaren yeni bir haftalık program dahilinde devam edilecek.
Tematik haftalık denetim faaliyetlerinde kolluk kuvvetlerinin yanı sıra tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve meslek odalarından azami seviyede destek (personel, araç, malzeme vb.) alınacak. Denetimlerde belediyeler, il özel idareleri, kamuda görev yapan iş güvenliği uzmanları ve gıda denetmenlerinden teşekkül ettirilen ekiplerin de aktif olarak görev yapmaları sağlanacak.
 
DENETİMLER

Valiler, vali yardımcıları, kaymakamlar, il/ilçe müdürlerin tarafından denetim faaliyetlerine sahada bizzat nezaret edilecek. Denetim faaliyetlerinin görünürlüğüne önem verilecek.
Yeme-içme yerleri ile şehir içi toplu ulaşım araçlarına yönelik denetimlerin haftanın her gününü kapsayacak şekilde sürdürülecek.
20-26 Mart haftalık konu bazlı tematik genel denetim faaliyetinde günler itibariyle denetlenecek alanlar şu şekilde olacak: 
20 Mart  günü, yeme-içme yerleri, şehir içi toplu ulaşım araçları, düğün ve/veya nikah salonları, lunapark/tematik parklar,
21 Mart günü yeme-içme yerleri, şehir içi toplu ulaşım araçları, cadde, sokak, meydan, sahil bandı gibi yerlerde mesafe ve maske denetimi, AVM'ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler,
22 Mart yeme-içme yerleri, şehir içi toplu ulaşım araçları, otel ve konaklama tesisleri, kayak otelleri ve tesisleri, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları ile havalimanı/gar/otogar gibi yerler,
23 Mart yeme-içme yerleri, şehir içi toplu ulaşım araçları, okullar (yemekhane ve kantinler dahil), okul servisleri araçları,
24 Mart günü yeme-içme yerleri, şehir içi toplu ulaşım araçları, internet kafeler/salonları, ganyan, ı̇ddaa ve milli piyango bayileri, berberler/kuaförler/güzellik merkezleri, hamamlar, saunalar, masaj salonları,
25 Mart yeme-içme yerleri, şehir içi toplu ulaşım araçları, organize sanayi bölgeleri, fabrika ve üretim tesisleri, halı sahalar/spor tesisleri ile cami ve mescitler
26 Mart  yeme-içme yerleri, şehir içi toplu ulaşım araçları, kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali gibi umuma açık yerler denetlenecek.

Kurulma süresi yöreden yöreye farklılık gösteren pazaryeri/semt pazarı, sosyete pazarı gibi yerlerin faaliyette olduğu günlerde denetlenmesi sağlanacak.
3. Denetimlerde rehberlik edici ve vatandaşlar ile işyerlerini kurallara sorumlu davranmaya davet eden bir yaklaşımın sergilenecek.
Denetimlerde, kurallara aykırılıklarda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihlali gibi suiistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari işlem tesisinden imtina edilmeyecek.
Denetim çalışmaları sonucunda yürütülen faaliyetlere dair veriler İSDEM’e anlık olarak girilecek ve sonuçlar İSDEM yazılımı üzerinden ilçe, il ve ülke geneli bakımından analiz edilecek.
4.Kişilerin yeme, içme ve dinlenme ihtiyaçlarını gidermek amacıyla maskesiz şekilde bir süre bulundukları yeme içme yerlerinin denetimlerinde, “oturma düzeni planının” hazırlanıp hazırlanmadığı ve müşterilerin rahatlıkla görebileceği yerlere asılıp asılmadığı ile HES kodu kontrolü yapılarak müşteri kabul edilmesi hususlarına uyulup uyulmadığı denetlenecek ve aykırı durumların bir an evvel giderilmesi sağlanacak. 
 5. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikler ile nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğün organizasyonlarının kişi ve alan sınırlamalarına uygun gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin kontrolü amacıyla getirilen en az üç gün öncesinden bildirilmesi ve bu organizasyonlara en az bir denetim elemanının görevlendirilmesi kuralına uyulması ile gerekli bildirimlerin e-devlet kapısı üzerinden İçişleri Bakanlığı e-başvuru alanına modülüne yapılması sağlanacak.
6. Kontrollü normalleşme dönemi ile birlikte şehir içi toplu ulaşımda bir miktar yoğunluk artışı yaşandığı özellikle mesai başlama ve bitiş saatlerinde yaşanan/ yaşanabilecek yoğunlukların halk sağlığı açısından oluşturduğu riski bertaraf etmek için belediyelerce sefer sayılarının artırılması da dahil her türlü tedbir alınacak.
Ayrıca toplu ulaşım araçlarına HES kodu kontrolü yapılmaksızın ve maskesi bulunmayan kişilerin şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmalarının önüne geçilmesi hususun denetimlerde bilhassa dikkat edilecek.
7. Denetim ekiplerinin oluşumunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yerel yönetimlerin ve meslek odalarının imkan ve kabiliyetlerinden azami seviyede istifade edilecek.
Bu noktada yeterli sayıda belediye denetim ekibi, il özel idare denetim ekibi, oda denetim ekibi ve gıda denetim ekibinin bir an evvel oluşturularak İSDEM’de yetkilendirilecek ve sahada sürekli ve etkin denetim yapılması sağlanacak.
Bu hususlar doğrultusunda vali ve kaymakamlarca, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler, meslek odaları ile birlikte dinamik denetim sürecine dair gerekli planlama ve koordinasyon sağlanacak.
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'nın şifa kaynağı nane limon aktar
Son dakika haber: İçişleri'nden 81 ile yeni korona genelgesi!
Isparta'da emniyetten bir kumar operasyonu daha!
Otomobil piyasasını hareketlendirecek yeni gelişme!
Ülkeler peş peşe aşı siparişlerini iptal etmeye başladı
Isparta'da hazine avcılarına jandarmadan suçüstü!
HABER: 81 İL İÇİN ALINAN KARARLAR AÇIKLANDI
ISPARTA İÇİN METEOROLOJİDEN ÇOK ÖNEMLİ UYARI
Aranan şahıslar Isparta emniyet ekiplerince yakalandı
Son dakika haberi: 2021 fitre miktar kaç lira (TL) açıklandı
Isparta'da Kadın Eliyle Güzelleşen Tarih
Ülke genelinde yağışlar geri dönüyor! Meteoroloji tarih verdi
ISPARTA VALİSİ SEYMENOĞLU’NUN 14 MART TIP BAYRAMI MESAJI
BİR DEPODA YILDA 200 LİRA CEPTE KALIYOR!
TÜRKER AVM'DE MART AYINA ÖZEL FIRSATLAR BAŞLADI
Isparta Valiliği yeni kararları duyurdu!
ISPARTA İŞKUR'DAN ÇOK ÖNEMLİ DUYURU
Isparta'da Off-Road araçları burada modifiye ediliyor
Isparta'da etkinlikler başladı! 1 hafta devam edecek...
DİKKAT! ISPARTA İÇİN ZİRAİ DON UYARISI
Isparta için meteorolojiden kritik uyarı
Vali Ömer SEYMENOĞLU'nun 12 Mart Mesajı
Isparta'da zehir tacirlerine geçit yok! Jandarmadan dev operasyon!
Isparta'daki pazar yerleri ile ilgili yeni kararlar
Isparta'da İstiklal Marşımızın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY’u Anma Günü
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Gülü ve Lavantası motifleri bahçedeki ağaçlara renk kattıIsparta Gülü ve Lavantası motifleri bahçedeki ağaçlara renk kattı
AVM’ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçilerde denetimAVM’ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçilerde denetim
Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarIsparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta Gülü ve Lavantası motifleri bahçedeki ağaçlara renk kattıAVM’ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçilerde denetimIsparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarDünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
ısparta cam balkonısparta duşakabintürker kapındatürker kapındaISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİISPARTA AKTAR ISPARTA bilgisayar tamiriisparta oto ekspertizISPARTA egzoz tamiriISPARTA egzoz tamiriısparta bowling salonuISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da Off-Road araçları burada modifiye ediliyorIsparta'da Off-Road araçları burada modifiye ediliyor11 Mart 2021
Isparta'daki pazar yerleri ile ilgili yeni kararlar Isparta'daki pazar yerleri ile ilgili yeni kararlar 10 Mart 2021
Isparta'da İstiklal Marşımızın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY’u Anma GünüIsparta'da İstiklal Marşımızın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY’u Anma Günü10 Mart 2021
BİR DEPODA YILDA 200 LİRA CEPTE KALIYOR!BİR DEPODA YILDA 200 LİRA CEPTE KALIYOR!12 Mart 2021
Avrupa’dan Latin Amerika’ya, Afrika’dan, Asya ve Balkanlara virüsle bir yılAvrupa’dan Latin Amerika’ya, Afrika’dan, Asya ve Balkanlara virüsle bir yıl10 Mart 2021
ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN MİRAÇ KANDİLİ MESAJIISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN MİRAÇ KANDİLİ MESAJI10 Mart 2021
TÜRKER AVM'DE MART AYINA ÖZEL FIRSATLAR BAŞLADI TÜRKER AVM'DE MART AYINA ÖZEL FIRSATLAR BAŞLADI 12 Mart 2021
Yalvaç esnafımıza geçmiş olsun Yalvaç esnafımıza geçmiş olsun 13 Mart 2021
Isparta için meteorolojiden kritik uyarıIsparta için meteorolojiden kritik uyarı11 Mart 2021
DİKKAT! ISPARTA İÇİN ZİRAİ DON UYARISIDİKKAT! ISPARTA İÇİN ZİRAİ DON UYARISI11 Mart 2021
ISPARTA İŞKUR'DAN ÇOK ÖNEMLİ DUYURUISPARTA İŞKUR'DAN ÇOK ÖNEMLİ DUYURU12 Mart 2021
Isparta'da etkinlikler başladı! 1 hafta devam edecek...Isparta'da etkinlikler başladı! 1 hafta devam edecek...11 Mart 2021
Isparta'da zehir tacirlerine geçit yok! Jandarmadan dev operasyon!Isparta'da zehir tacirlerine geçit yok! Jandarmadan dev operasyon!11 Mart 2021
Vali Ömer SEYMENOĞLU'nun 12 Mart Mesajı Vali Ömer SEYMENOĞLU'nun 12 Mart Mesajı 11 Mart 2021
Isparta'dan ​Un Yüklü 2 Tır İdlib’e UğurlandıIsparta'dan ​Un Yüklü 2 Tır İdlib’e Uğurlandı11 Mart 2021
Isparta MEM Okulları Ziyaret Etmeye Devam EdiyorIsparta MEM Okulları Ziyaret Etmeye Devam Ediyor11 Mart 2021
​EĞİRDİR SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRÜ JALE GÖZÜBENLİ’DEN BAŞKAN VELİ GÖK’E ZİYARET​EĞİRDİR SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRÜ JALE GÖZÜBENLİ’DEN BAŞKAN VELİ GÖK’E ZİYARET11 Mart 2021
Isparta Valiliği yeni kararları duyurdu!Isparta Valiliği yeni kararları duyurdu!12 Mart 2021
İSTİKLAL MARŞININ KABULÜ VE MEHMET AKİF ERSOYU ANMA GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASIİSTİKLAL MARŞININ KABULÜ VE MEHMET AKİF ERSOYU ANMA GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI12 Mart 2021
İSTİKLAL MARŞIMIZIN 100. YILI PROGRAMI EĞİRDİR’DE GERÇEKLEŞTİİSTİKLAL MARŞIMIZIN 100. YILI PROGRAMI EĞİRDİR’DE GERÇEKLEŞTİ12 Mart 2021