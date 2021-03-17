İlkbahar Şap Aşılama Kampanyası Başladı

İlimizde 2021 yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Programı kapsamında merkez ve ilçelerde 30 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecek olan İlkbahar Şap Aşılama Kampanyası başladı.Aşılama kampanyası süresince 2 aylıktan büyük tüm sığır cinsi hayvanlar şap hastalığına karşı ve 3 aylıktan büyük sığır cinsi hayvanlar Sığırların Nodüler Ekzantemi (LSD) hastalığına karşı aşılama çalışması yapılacaktır. Yıl içerisinde yeni doğan hayvanlar kampanya tarihlerine bakılmaksızın yıl boyu aşılanabilecektir.Şap hastalığı bütün çift tırnaklı hayvanlarda et ve süt verimini önemli ölçüde azaltan, özellikle genç hayvanlarda ölümlere yol açabilen çok bulaşıcı viral bir hastalıktır. Aynı şekilde LSD hastalığı da verim kayıplarına neden olan, deride yumruların ve nodüllerin görülmesi ile karakterize oldukça bulaşıcı viral bir hastalıktır. Her iki hastalıktan korunmanın en önemli yolu aşılamadır.Sığır cinsi hayvanların yurtiçi nakillerinde yıl içerisinde iki kez şap hastalığına karşı aşılanmış ve aşılamanın son 6 ay içinde yapılmış olması, yılda bir kez de LSD aşısı ile aşılanmış olması zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca yetiştiricilerimizin buzağı desteklemesinden faydalanabilmesi için yine şap ve LSD aşısının yapılmış olması gerekmektedir.Aşılama programı çerçevesinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli Veteriner Hekim, Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerleri tarafından tüm işletmeler ziyaret edilerek hayvanların aşılanması sağlanacak, buzağılara küpe takılarak kayıt altına alınacak ve işletmelerin güncellenmesi yapılacaktır.Yetiştiricilerimizin de desteği ile İlimiz genelinde Şap Hastalığı ile mücadele ve güncelleme çalışmaları başarıyla tamamlanacaktır.Eyup ADIGÜZELİl Müdürü