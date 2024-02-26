"Enflasyonla Mücadele Kapsamında Kredi Kartı Limitleri Düşüyor: Kimleri Etkileyecek?"



Enflasyonla mücadele kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile koordineli bir şekilde çalışmalar yürüten Merkez Bankası'nın kredi kartlarına yönelik 7 maddelik bir düzenleme planladığı ortaya çıktı. Bu düzenleme, kredi kartı sahiplerini yakından ilgilendiriyor. İşte planlanan değişikliklerin detayları:

Kredi Kartı Taksit Sayısına Kısıtlama: Kredi kartı taksit sayısında kısıtlamaya gidilecek, bu da tüketicilerin uzun vadeli taksit seçeneklerinden faydalanmasını zorlaştıracak. Kredi Kartı Asgari Ödeme Tutarının Artırılması: Kredi kartı asgari ödeme tutarı yükseltilecek, böylece kullanıcılar daha yüksek ödeme yapmak zorunda kalacak. Kredi Kartı Limitlerinin Düşürülmesi: En dikkat çeken önlemlerden biri, kredi kartı limitlerinin genel olarak düşürülmesi olacak. Bu adım, tüketicilerin harcama alışkanlıklarını etkileyecek. Kredi Kartı Faiz Oranlarının Artırılması: Kredi kartı faiz oranlarına artış yapılacak, bu da kullanıcıların borçlanma maliyetlerini artırabilecek. Ödeme Alışkanlıkları Düşük Olanlara Yönelik Ek Önlemler: Ödeme alışkanlıkları düşük olan kullanıcılara yönelik ek önlemler alınacak, bu da özellikle riskli grupları etkileyebilir. Yüksek Limitli Harcamalara Kısıtlama: Yüksek limitli harcamalara sınırlama getirilecek, bu da özellikle büyük harcamaları alışkanlık haline getirenleri etkileyebilir. Kredi Kartı İle Yapılan Lüks Tüketimlere Sınırlama: Kredi kartı ile yapılan lüks tüketimlere kısıtlama getirilecek, bu da lüks ürün ve hizmetlere yönelik harcamaları sınırlayabilir.

Kimlerin kredi kartı limitlerinin düşürüleceği konusunda ise Bilgi ve Denetim Kurulu (BDDK) tarafından yapılan uyarılar önemli bir rol oynuyor. Aylık geliri 10 katına varan oranda kredi limiti veren bankalara yönelik yeni yaptırımların kapıda olduğu belirtiliyor. Bu çerçevede, bankaların müşteri aylık gelirinin 4 katına kadar olan kredi kartı limitlerini düşürmesi bekleniyor. Kredi limitlerinin belirlenmesi ise yıllardır kullanılan kredili ürün ödemeleri, findeks kredi notu gibi kriterlere göre değerlendirilecek.

Yapılacak düzenlemelerle birlikte, tüketicilerin harcama alışkanlıkları ve kredi kartı kullanımı önemli ölçüde etkilenecek gibi görünüyor.