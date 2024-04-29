Araç Alacaklara Kritik Uyarı: Proforma Fatura Tuzağına Dikkat!

Sıfır araç alımında yaşanan fiyat farklılıkları nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşadığı ortaya çıktı. Avukat Mücahit Küçük, proforma fatura detayına dikkat çekerek vatandaşları uyardı. Mücahit Küçük, "Vatandaşlar proforma fatura yerine, alım yapıldıktan sonra gerçek faturalarını almalı" dedi.

Son zamanlarda sıfır araç satın alan vatandaşlardan, bayilerin aracın satın alınması esnasında kararlaştırılan bedelden daha fazla bedel istenildiği yönünde şikayetler artıyor. Avukat Mücahit Küçük, sıfır araç satan bayilerin satışı yapılan aracın teslimine kadar geçen sürede aracın fiyatının artması nedeniyle vatandaşlardan anlaşılan bedelden farklı olarak fiyat artışı talep ettiğini belirtti.

Proforma fatura ile yapılan satışlarda, faturanın kesilmesinin ardından yapılacak fiyat değişimlerinin tüketiciyi bağlamadığına dikkat çeken Avukat Küçük, proforma faturaların gerçek fatura yerine geçmediğini ve teklif niteliği taşıdığını ifade etti.

Küçük, bu durumun vatandaşların aleyhine sonuçlar doğurabileceğini vurgulayarak, satın alım işleminden sonra gerçek faturalarını almaları gerektiğini belirtti. Proforma faturanın resmi bir belge olarak kabul edilmediğine dikkat çeken Küçük, bu nedenle proforma faturaya dayanarak satın alınan aracın teslimi için bayileri zorlamanın mümkün olmayacağını ifade etti.

Mücahit Küçük, vatandaşları bu tuzağa karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, satın alım işleminin gerçekleştirilmesinin ardından gerçek faturalarını almalarını ve herhangi bir sorun yaşamamak için proforma faturalara güvenmemelerini önerdi.