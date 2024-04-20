"Meclis Restoranında Fiyatlar Belediyeleri Kıskandırdı: Vekillerin Yemeği Halk Lokantalarından Ucuza!"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin restoranındaki fiyatlar, belediyelerin açtığı "Halk Lokantaları"nı bile geride bıraktı. Artan pahalılık ve enflasyonun etkisiyle ülkenin birçok yerinde fiyatlar yükselirken, Meclis'in restoranı bu durumdan neredeyse etkilenmiyor.

10 liraya pirinç pilavı, 10 liraya cacık gibi fiyatlarla sunulan yemekler, Meclis restoranında oldukça cazip hale geliyor. İspir fasulyesinden kayısı kompostosuna kadar geniş bir yemek yelpazesine sahip olan restoranda, fiyatlar genelde vatandaşların bütçesini sarsmayacak düzeyde.

Örneğin, bir tabak tereyağlı İspir fasulyesi sadece 42 lira civarında. Bol taneli kayısı kompostoya ise 11 lira vermek yeterli oluyor. Meclis'in mönüsü, kebaptan kapamaya, türlüden bol fıstıklı dolmaya ve sütlüsünden hamurlusuna kadar çeşitli tatlılarla da zenginleşiyor.

Bu uygun fiyatlar, özellikle ailelerin ekonomik sıkıntılar yaşadığı, emeklilerin harçlık kuyruklarında beklediği, asgari ücretle geçinenlerin zorluklarla mücadele ettiği bir dönemde dikkat çekiyor. Vekillerin yedikleri yemeğin adisyonu, bu fiyatların ne kadar farkında olduklarını açıkça gösteriyor.





