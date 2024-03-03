SGK'dan Erken Emeklilik Şartları Açıklandı!



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), malulen emeklilik için belirlediği şartları açıkladı. Malulen emeklilik, SGK'nın belirlediği koşullara göre gerçekleşen bir süreçtir ve başvuru yapacak bireylerin dikkatlice değerlendirmesi gereken kriterleri içerir. İşte malulen emeklilik için gerekli koşullar:

Çalışma Gücü Kaybı Belirlenmesi: Malulen emeklilik için en önemli kriterlerden biri, çalışanın sağlık durumunun sağlık kurulu tarafından değerlendirilmesidir. En az yüzde 60'lık bir güç kaybının tespiti gerekmektedir. Prim Ödeme Şartı: En az 1800 gün prim ödeme koşulu aranmaktadır. Eksik primlerin ödemeleri toplu halde yapılabilmekte ve prim ödeme koşulu sonradan tamamlanabilmektedir. Çalışma Süresi: Malulen emeklilik için en az 10 yıllık kesintisiz sigortalı çalışma süresi gerekmektedir.

Malulen emeklilik başvurusu yapacak bireylerin doğru ve eksiksiz bilgilerle başvuruda bulunmaları, sağlık raporlarını doğru ve tarafsız bir şekilde almaları ve SGK'dan alınan belgelerin eksiksiz ve doğru olması önemlidir. Başvuru sürecinin hızlı ve sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için bu adımlara dikkat edilmesi gerekmektedir.