Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği Değişiyor!



Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği'nde bazı değişikliklere gitti. Bu değişiklikler kapsamında;

Okul Türlerine Öncelik: Anaokulu, ilkokul ve imam hatip ortaokullarına müdür görevlendirmelerinde okul öncesi, sınıf öğretmenliği ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerine öncelik tanınacak. Başvuru Hakkı: Daha önce yöneticilik görevinde bulunan öğretmenler, duyuru yapıldığında tekrar görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabilecekler. Müdür Atamalarında Branş Önceliği: İmam hatip liselerine din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinden, imam hatip ortaokullarına ise imam hatip lisesi meslek dersleri öğretmenleri arasından müdür görevlendirmesi yapılabilecek. Müdür Yardımcısı Görevlendirmelerinde Öncelikler: Kadın önceliği ve alan önceliği değerlendirilecek. Eğer her iki öncelik de mevcut ise, adayın puan üstünlüğüne göre belirleme yapılacak. Özel Eğitim Öğretmenleri: Özel eğitim öğretmenleri, eğitim kurumlarına yönetici olarak görevlendirilebilecek. Görev Süresi Tamamlanan Yöneticiler: Dört yıllık görev süresini tamamlamış ve ayrılmış olan yöneticiler, yeniden yönetici olarak görevlendirilme veya yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi kapsamında başvuru yapabilecekler.

Bu değişikliklerle birlikte yönetici görevlendirme başvuruları "yeniden görevlendirme", "ilk defa görevlendirme" ve "yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi" şeklinde sıralanacak.