"Fatih Portakal Canlı Yayında Açıkladı: 'Asgari Ücret Zammında Sürpriz' İki Dudak Arasında..."



Fatih Portakal, canlı yayında asgari ücrete dair flaş açıklamalarda bulundu. Enflasyonun artmasıyla birlikte hayat pahalılığının vatandaşları zorladığını belirten Portakal, asgari ücretli ve emeklilerin maaşlarının enflasyon karşısında eridiğine dikkat çekti.

Özellikle emekliler için 6 aylık enflasyon verisine göre bir zam yapılacağı ancak asgari ücretli için bir zam yapılmayacağı açıklanmıştı. Ancak Portakal, bu durumun değişebileceğini ima etti. Portakal, "Asgari ücrete ikinci bir zam olmayacak dendi ama... İki dudak arasında her şey" başlıklı bir video paylaştı ve şunları söyledi: "Asgari ücret 17 bin 2 lira olarak devam edecek. Eğer çok astronomik bir olay olmazsa, çünkü seçim de yok, 17 bin 2 lira almaya devam edeceksiniz. Ne zamana kadar? Ocak sonuna kadar, yani 2025 Ocak sonuna kadar asgari ücreti bu orandan almaya devam edeceksiniz. 1 Şubat 2025'te yeni asgari ücret belli olacak, ama daha kaç ay var? 9 ay var."

Portakal'ın bu açıklaması, asgari ücretliler için umut ışığı olabilirken, resmi bir açıklama olmadığı için kesin bir zam miktarı belirtilmedi. Ancak vatandaşlar, gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceklerdir.