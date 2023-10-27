Seyir Terası Açılıyor: Isparta'yı Farklı Bir Perspektifte Keşfedin!

28 Ekim Cumartesi Günü Saat 16.00’da Kirazlıdere Cam Seyir Terası Hizmete AçılıyorIsparta'nın doğal güzelliklerini ve manzaralarını farklı bir bakış açısıyla görmeye hazır mısınız? Türkiye'nin sayılı ve büyük cam seyir teraslarından biri olarak inşa edilen Isparta'nın cam seyir terası, 28 Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da resmi açılışını yapacak. Şehri farklı bir perspektiften keşfetme fırsatı sunacak bu cam seyir terası, aynı zamanda geceleyin ışık şovlarıyla kente büyülü bir hava katacak. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, tüm vatandaşları cam seyir terası açılışına davet ediyor.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen göreve geldikten sonra doğanın güzellikleri arasında bulunan Kirazlıdere, yenilenerek vatandaşların hizmetine sunulmuştu. Bu doğal güzelliğin devamı olarak Andık Deresi Bezirgan Şelalesi Mesirelik Alanı da yeniden düzenlendi ve unutulmaz bir mekan olarak hizmete açıldı. İnşa edilen cam seyir terası ise kafe-restoran bölümünün önünde yer alıyor. Bu özel teras, yerden 25 metre yükseklikte, 2.5 metre genişliğinde ve 35 metre uzunluğunda bir yürüyüş yoluna sahip. Ayrıca, seyir bölgesi 16 metre çapında ve 300 metrekarelik bir cam terasa dönüşüyor. Çelik montajlar tamamlandıktan sonra elektrik altyapı çalışmaları yapıldı, camlar monte edildi ve çevre düzenlemeleri tamamlandı. Böylece, cam seyir terası açılışa hazır hale getirildi.Türkiye'nin sayılı ve büyük cam seyir teraslarından biri olma özelliğini taşıyan Isparta'nın cam seyir terası, 28 Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da halkın ziyaretine açılacak. Bu özel terasa katılan ziyaretçiler, şehri kuşbakışı gözlemlemenin keyfini yaşayacaklar. Ayrıca, gece saatlerinde ışık şovları ile şehrin manzarası büyülü bir atmosfere bürünecek.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, cam seyir terasının Isparta'nın doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel mirasını kuşbakışı izleme fırsatı sunacağını vurgulayarak, tüm vatandaşları 28 Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da gerçekleşecek olan açılışa katılmaya davet ediyor.