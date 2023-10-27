Kitap Fuarı, Kitapseverlere Geniş Bir Kitap Dünyası Sunuyor

Kitap Fuarı, 29 Ekim'e kadar her gün 10.00 ile 20.00 saatleri arasında kitapseverler tarafından ziyaret edilebilecek.

Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Kitap Fuarı, Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilere kapılarını açtı ve kitapseverlerden büyük ilgi görüyor. Edebiyat, bilim, çocuk kitapları, tarih eserleri ve daha birçok farklı kategoride kitapları keşfetme fırsatı sunan fuar, 29 Ekim'e kadar açık kalacak.Isparta Belediyesi'nin "Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılında" teması ve "Kitaplar Gül Açıyor" slogarıyla düzenlenen 6. Kitap Fuarı, kitapseverlerin uğrak noktası haline geldi. Ziyaretçilere, geniş bir yelpaze sunularak farklı türlerdeki kitapları keşfetme imkanı sağlayan fuar, okuma alışkanlığını teşvik etmeyi hedefliyor.Fuar, öğrencilere kitapları daha yakından tanıma ve okuma alışkanlığı kazanma fırsatı sunarken, söyleşi gibi farklı etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Isparta Belediyesi standı da büyük ilgi görüyor ve öğrenciler çeşitli etkinliklere katılıyor.Öğrenciler, fuarı ziyaret ettikten sonra Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ederek, "Kitap fuarını çok beğendik. Aradığımız kitapları burada bulabildik. Isparta Belediyesi'ne teşekkür ederiz" dediler.