Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Randevu Sistemine Yeni Düzenlemeler Geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, randevu sistemine yönelik yeni düzenlemelerin sinyalini verdi. MHRS sistemi üzerinden randevu alıp gelmeyen hastaların sayısındaki artış nedeniyle yaşanan sorunlara çözüm bulunması planlanıyor. Randevuya gitmeyen hastalara yönelik alınacak önlemlerin artırılması bekleniyor.Bakan Koca, bu konuda yaptığı açıklamada, randevu alıp gelmeyenlerin sayısının artmasıyla ciddi sorunlar yaşandığını belirtti. Randevu alıp gelmeyen hastaların sayısının 23 milyon olduğu ifade edilmişti. Şu ana kadar uygulanan kısıtlamaların etkisiz kaldığını ve daha sıkı önlemler alınması gerektiğini vurguladı.Önlemlerin yetersiz kalması nedeniyle randevu sahibi olanların %82'sinin randevusuna geldiğini, ancak her 100 hastadan 18'inin gelmediğini açıklayan Bakan Koca, bu durumun devam etmesi halinde daha sıkı yaptırımların uygulanacağını belirtti. Detaylı düzenlemelerin ne şekilde olacağı konusunda ayrıntılı bilgi verilmezken, yeni önlemlerin randevu sisteminin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamayı amaçladığı ifade edildi.