BAŞKAN VELİ GÖK’ÜN 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA MESAJI

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 85. yıldönümü sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Yayınladığı mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eşsiz liderliğine işaret eden Başkan GÖK, “Milletimizi ortak bir yol etrafında birleştirmeyi başaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, istiklal mücadelemizi Cumhuriyetimizin kuruluşuyla bu topraklar üzerindeki egemenliğimizi perçinlemiştir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ömrünü bu vatana adamış, hayatı boyunca milleti için çalışmış çok önemli bir komutan ve devlet adamı olarak bizlere örnek olmaya devam edecektir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’ne olan bağlılığımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güçlenerek devam edeceğine yürekten inanıyorum. Milletimiz, şehitlerimizin kanları ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla savunulan bu vatan ve bayrağı, sonsuza kadar korumaya kararlıdır.