

Seçimde Oy Kullanmamanın Cezası Belli Oldu: Ne Kadar ve Nasıl Ödenir?

31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde, çeşitli nedenlerle oy kullanmayacak olan vatandaşlar, oy kullanmamanın cezasını merak ediyor. Türkiye'de seçimler, 61 milyon 441 bin 882 seçmenin katılımıyla gerçekleşecek ve 206 binden fazla sandık kurulacak. Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı 29 Şubat'ta başladı ve 24 Mart'ta sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçime katılacak 34 siyasi partiyi belirledi.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesine göre, seçimlerde oy kullanmak yasal bir zorunluluktur. Ancak, seçme hakkını kullanmayan vatandaşlara YSK tarafından belirlenen cezai işlemler uygulanır.

2024 Oy Kullanmamanın Cezası Ne Kadar Olacak?

YSK, her seçimde oy kullanmamanın cezasını belirler ve bu ceza miktarı her seçimde farklılık gösterebilir. Örneğin, 2017'deki Referandum seçimlerinde ceza miktarı 22 TL olarak belirlenmişti. 2023 Genel Seçimlerinde ise bu miktar 300 TL'ye yükseltilmişti. Ancak, 2024 seçimlerinde oy kullanmama cezasının ne kadar olacağı henüz açıklanmadı. Yüksek Seçim Kurulu'nun alacağı karara göre ceza belirlenecek.

Ceza Nasıl Ödenir?

Oy kullanmayan seçmenlere ceza tebligatı gönderilir ve bu tebligatta cezanın ödeme bilgileri yer alır. Cezanın ödenmesi için Maliye Bakanlığı'na veya belirlenen kurumlara, örneğin PTT gibi, başvurulabilir. Vatandaşların oy kullanma hakkını yerine getirmeleri önemlidir ve Yüksek Seçim Kurulu'nun belirleyeceği ceza miktarına dikkat etmeleri gerekmektedir.

31 Mart 2024 yerel seçimlerine sayılı saatler kala, Google'da en çok aratılan sorular arasında "Oy kullanmama cezası" öne çıkıyor. Bu durum, vatandaşların konuya duyduğu ilginin ve merakının göstergesidir.