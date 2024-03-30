Isparta Opel Mutsan, 2023 Yılında Üç Ödül Kazandı

İzmir'de düzenlenen törende, Isparta Opel Mutsan Genel Müdürü Mehmet Erdoğan ve Satış Müdürü Gökhan Kahraman, 2023 yılında elde ettikleri başarılarıyla dikkatleri üzerlerine çekti. İkilinin katılımıyla gerçekleşen törende, Isparta Opel Mutsan, üç farklı kategoride önemli ödüllere layık görüldü.

Isparta Opel Mutsan, "2023 Yılın Bayisi" seçilerek sektördeki üstün performansıyla takdir topladı. Ayrıca, perakende araç satışında gösterdiği etkileyici performansıyla "Perakende Araç Satış Hedef Gerçekleştirme Türkiye Birincisi" unvanını aldı. Elektrikli araçların satışında da başarılı bir performans sergileyen Isparta Opel Mutsan, "Elektrikli Araç Satış Türkiye Şampiyonu" unvanına layık görüldü.

Mehmet Erdoğan ve Gökhan Kahraman, bu önemli başarılarla Isparta Opel Mutsan'ı Türkiye'nin önde gelen otomobil bayileri arasına taşıdıklarını belirttiler. Ödülleri almaktan dolayı duydukları gururu ifade eden Erdoğan ve Kahraman, müşteri memnuniyetine verdikleri önemin bu başarıdaki en büyük etken olduğunu vurguladılar.

Isparta Opel Mutsan, sektördeki liderliğini sürdürmek ve müşterilerine en iyi hizmeti sunmak adına çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini belirtti.