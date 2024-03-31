Artık Kiracılara Kredi Verilmeyecek

Ekonomist Şenol Babuşçu, kira ödemelerinin kredi notunu etkileyeceği bilgisini paylaştı. Türkiye'de yüksek enflasyonla birlikte kira fiyatlarının artması, kiracıları zor durumda bırakıyor. Bu durumu yakından takip eden milyonlarca vatandaş için Kanada'dan ilginç bir uygulama haber geldi.Şenol Babuşçu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiye göre, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, kira ödemelerinin artık kredi notuna etki edeceği bir düzenleme yapacaklarını duyurdu.Kira Ödemeleri Kredi Notunu EtkileyecekKanada'da bu uygulama ile düzenli kira ödeyenlerin kredi notlarının artacağı ve düşük faizle bankalardan konut kredisi alabilecekleri belirtiliyor. Ancak, kirasını düzenli ödemeyen kiracılar ise konut için kredi çekemeyecekler."Olmaması Gereken Bu"Şenol Babuşçu'nun paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları arasında destek gördü. Bir kullanıcı, "Olması gereken de bu zaten, her şeyi etkilemeli vatandaşlık notu şart daha adil daha düzenli daha insanımsı bir dünya için... Örneğin sokağa çöp attın mı, o bile eksi yazmalı, trafik kurallarına uymadın mı, o da eksi yazmalı" şeklinde yorum yaptı.Bu uygulama, kiracıların kira ödemelerini düzenli yapmalarını teşvik ederken, finansal sorumluluklarını artırarak kredi notlarını iyileştirmeyi amaçlıyor.