"Seçim Güvenliği ve Yeni Yıl Tedbirleri Toplantısı Vali Başkanlığında Gerçekleştirildi"

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimleri öncesi genel güvenlik tedbirlerinin ve yeni yıl gecesinde alınacak önlemlerin değerlendirildiği toplantı, Vali Aydın Baruş başkanlığında Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.Toplantıya, Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek, tüm ilçe kaymakamları, kolluk amirleri ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Mahalli idareler seçimleri öncesi huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla yapılacak çalışmalar detaylı bir şekilde ele alındı.Ayrıca, yeni yıl gecesi vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanabilmesi için alınacak önlemler masaya yatırıldı. Toplantıda, seçim sürecinde olası güvenlik risklerine karşı alınacak tedbirler ve yeni yıl kutlamalarında görev alacak güvenlik personelinin planlaması da detaylı bir şekilde ele alındı.Vali Aydın Baruş, toplantının ardından yaptığı açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini belirterek, seçim sürecinde ve yeni yıl kutlamalarında güvenli bir ortamın temin edilmesi için tüm kurumlar arasında koordinasyonun önemine vurgu yaptı.