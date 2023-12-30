"Isparta'da Küçükbaş Hayvan Yetiştiricilerine Çadır ve Güneş Enerji Paneli Desteği"

Isparta'da hayvan yetiştiricilerine yönelik destekler hız kesmeden devam ediyor. Son bir hafta içerisinde, hayvan yetiştiricilerinin yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefleyen projeler kapsamında bir dizi destek daha sağlandı. Geçtiğimiz günlerde büyükbaş hayvan yetiştiricilerine dağıtılan buzağı kulübeleriyle başlayan destekler, bugün küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik gerçekleştirilen bir programla sürdürüldü.Isparta Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Yaşam Standartlarının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında, Isparta merkez ilçe dahil tüm ilçelerde toplam 93 yetiştiriciye birer adet göçmen çadırı ve güneş enerji paneli verildi. Bu ürünlerin yüzde 70'i hibe şeklinde temin edilirken, toplam maliyeti 2 Milyon 415 bin TL olarak belirlendi.Çadır ve güneş enerji panellerinin dağıtımı, Vali Aydın Baruş'un da katıldığı bir programla gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Baruş, özellikle küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin karşılaştığı barınma ve elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirilen projenin, bölgedeki hayvancılığın geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.Vali Baruş, konuşmasında, "Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığı geliştirmek ve ilimizdeki hayvan mevcudiyetini arttırabilmek için çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda biz ilimizdeki hayvan yetiştiricilerinin yaşam şartlarını nasıl iyileştirilebileceği üzerinde etütler yaptık ve bu etütler sonucunda da hazırladığımız projeleri Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunduk." ifadelerini kullandı.Dağıtılan göçmen çadırları, ısı yalıtımına sahip olmasıyla dikkat çekerken, güneş enerji panelleri de yayla hayvancılığı yapan üreticilerin aydınlatma sorununa çözüm olacak.Vali Baruş'un, çadır ve güneş enerji panellerini belgeler eşliğinde hak sahiplerine teslim etmesinin ardından, bölgedeki hayvan yetiştiricilerine daha iyi yaşam şartları sunma hedefi bir adım daha gerçekleşmiş oldu.