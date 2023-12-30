: "ITSO Ev Sahipliğinde Deri İhtisas ve Karma OSB Sorunları Masaya Yatırıldı"



Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) tarafından düzenlenen toplantıda, Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) güncel sorunları ele alındı. ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, Meclis Başkanı Akif Aslan, Deri İhtisas ve Karma OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Marulcu, Isparta Belediyesi İmar Müdürü Haşim Gök, ITSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Dede, Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Topaloğlu ve yapı müteahhitleri gibi önemli isimlerin katıldığı toplantıda, OSB'nin tespit edilen sorunları ve eksiklikler üzerinde durularak çözüm için çalışmalara başlandı. Toplantıda paydaş kuruluşların sorumlulukları ve çözüm önerileri konusunda fikir alışverişi yapıldı.