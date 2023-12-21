 SDÜ Üroloji Bölümünden Başarılı Prostat Enükleasyon Kursu

Canlı Cerrahi Eşliğinde Yapılan Kurs Bölgeler Arası Yoğun Katılım AldıSüleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi bünyesinde Türk Üroloji Derneği çatısı altında düzenlenen Prostat Enükleasyon Kursu, hafta sonunda gerçekleşti. SDÜ Hastanesi konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, Antalya, Denizli, İzmir gibi bölge illerinden birçok eğitimci hoca ve üroloji uzmanı katıldı.Kursun başkanı olan Prof. Dr. Taylan Oksay, özellikle büyük prostatlarda uygulanan kapalı prostat enükleasyon yöntemini canlı yayında başarılı bir şekilde anlattı. Oksay, "İyi huylu prostat cerrahisinde tedavi seçenekleri son yıllarda çok değişmektedir. Yeni teknik ve teknolojiler, uygulamalarımıza girdikçe bu cerrahilerle ilgili eğitimler de önem kazanmaktadır. Bugünkü kursta üroloji uzmanı meslektaşlarımıza, canlı cerrahiler eşliğinde son teknoloji uygulamalar hakkında eğitim verme imkanı bulduk. Üniversite hastanemizde böyle kaliteli ve kapsamlı bir kursu gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Kursta çok değerli hocalarımız gerek konuşmaları, gerekse canlı cerrahileri ile katkı sağladı. Çevre illerden yoğun ilgi gören kursumuza destek veren ve katılan tüm hocalarımıza, meslektaşlarımıza teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.Kurs, sertifika töreni ile son buldu. Eğitimden faydalanan katılımcılar, prostat enükleasyonu alanında edindikleri bilgilerle ilgili sertifikalarını aldılar.