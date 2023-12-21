ITB, İhracatçıların Sorunlarına Çözüm İçin İsparta Defterdarı ile İşbirliği Yapıyor

Isparta Ticaret Borsası, Üyelerinin Sorunlarını İsparta Defterdarı ile Paylaşıyor

Isparta Ticaret Borsası (ITB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüdai Şahin, Genel Sekreter Veli Karaçay ve Tescil Memuru Nurgül Barlas ile birlikte, Isparta Defterdarı Osman Koçaş'ı makamında ziyaret etti. Bu ziyarette, borsa üyelerinin yaşadığı sorunlar ile ilgili bilgi paylaşımında bulunularak çözüm noktasında birliktelik vurgusu yapıldı.

ITB Başkanı Hüdai Şahin, geçtiğimiz haftalarda ihracatçı firmalarla bir araya gelerek ihracatta yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini dinlediklerini belirtti. Milletvekilleri ve daire müdürleriyle birlikte yapılan toplantıda, ihracatçıların yaşadığı engellerin çözümü noktasında çalışmaların hızlandırıldığını ifade etti. Şahin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve ilgili bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunduklarını ve ITB olarak sorunların çözüme kavuşması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Defterdar Osman Koçaş da toplantıda işbirliği ve işlerin hızlandırılması adına verdikleri destekten dolayı memnuniyetini dile getirdi. Ticaret ve ihracat yapan firmalara önem verdiklerini ve Isparta Ticaret Borsası ile işbirliği içinde olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Koçaş, "İhracatçılarımızın yaşadığı sorunlar ya da talepleri konusunda elimizden ne geliyorsa yapmaktan kaçınmadık, kaçınmayız da!" dedi.

Toplantının sonunda Defterdar Osman Koçaş, Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdai Şahin ve beraberindekilere ziyaretleri için teşekkür etti.