Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden Bilgilendirme Faaliyetleri

Siber Güvenlik ve Güvenli İnternet Kullanımı Konularında Vatandaşlar Bilgilendirildi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilen tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında; 42 işyeri ve kurum ziyareti yapılarak 1095 vatandaş ve 4293 öğrenciye çeşitli konularda bilgilendirme ve tanıtım çalışmaları gerçekleştirildi.

Yapılan faaliyetlerde öne çıkan başlıklar şunlardır:

Siber Güvenlik ve Telefon Dolandırıcılığı

Açıktan Hırsızlık

KADES (Kadına Yönelik Şiddet) Uygulamaları

UYUMA (Uyuşturucuyla Mücadelede)

Emniyet Kemeri Takmanın Önemi

Güvenli İnternet Kullanımı

Akran Zorbalığı

Çocuklar İçin Temel Güvenlik Kuralları

Polis Ne İş Yapar

Trafikte Doğru Davranış Usulleri

Değerli vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi Hattı ve 0.505.318 32 44 numaralı Whatsapp ve BİP tabanlı iletişim kanalına gösterdiği ilgiye teşekkür eden Emniyet Müdürlüğü, iletilen her türlü talep ve bilginin önemli olduğunu ve titizlikle takip edileceğini belirtmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.