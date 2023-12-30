Isparta İl Jandarma Komutanlığı, Gençlere KADES ve Narkorehber Tanıtımı Yaptı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, 12-26 Aralık 2023 tarihleri arasında İsparta İli'ne bağlı Aksu Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Senirkent, Sütçüler, Şarkikaraağaç, Uluborlu, Yalvaç ve Yenişarbademli ilçelerindeki Meslek Yüksekokulları'nda gençlere yönelik çeşitli tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri düzenledi.

Bu kapsamda, KADES (Kadın Acil Destek) Uygulaması, Narkorehber Gençlik Modülü ve Jandarma Teşkilatının genel tanıtımı yapıldı. Öğrencilere, cep telefonlarına KADES uygulamasını indirme imkanı sunulurken, aynı zamanda bilgilendirme broşürleri de dağıtıldı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, vatandaş bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerine verdiği önemi vurgulayarak, gençler arasında bu tür bilinçlendirme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmekte kararlı olduğunu kamuoyuna duyurdu.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.