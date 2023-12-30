SDÜ’lü Öğrencilerin Sosyal Sorumluluk Projeleri Devam Ediyor

Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri, Profesyonel Halkla İlişkiler ve Tanıtım Araştırmaları dersi kapsamında gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleri ile topluma katkıda bulunmaya devam ediyor.

1. Hastanedeki Çocuklara Sürpriz Kutlama:Öğrenciler, "Sevgi İyileştirir" sosyal sorumluluk projesi kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi Çocuk Servisinde tedavi gören çocuklar için sürpriz bir yeni yıl kutlaması düzenledi. Hastane odalarını süsleyen öğrenciler, çocuklara sürpriz hediyeler verip masal kahramanı ve palyaço kostümleriyle eğlenceli anlar yaşattı.

2. Isparta’nın Değerlerini Yansıtan Proje:Öğrenciler, "Isparta’nın Kültürel Değerleri ve Yöresel Lezzetleri" projesiyle Üniversite öğrencilerine Isparta'nın kültürel ve yöresel değerlerini tanıttı. Etkinlik kapsamında yörük çadırları kuruldu, yöresel müzikler dinletildi, kabune pilavı ve elma ikramı yapıldı.

3. Aile İçi İletişim Eğitimi:Öğrenciler, "Kahvehanelerde Aile İçi İletişim" projesiyle kahvehaneleri ziyaret ederek aile içi iletişim sohbetleri gerçekleştirdi. Proje kapsamında, toplumun belli bir kesimine ulaşılarak aile içi iletişimin önemi vurgulanmaya çalışıldı.

4. Huzurevi ve Engelli Bakım Merkezi’nde Nostalji Rüzgarı:Öğrenciler, "Huzurevi ve Engelli Bakım Merkezi’nde Nostalji Rüzgarı" projesiyle Isparta Huzurevi ve Engelli Bakım Merkezi sakinleriyle bir araya gelerek keyifli bir etkinlik düzenledi. Dönem müziği eşliğinde yapılan ikramlar ve hediyeleşmelerle sakinlere unutulmaz bir gün yaşatıldı.

SDÜ’lü gençlerin gerçekleştirdiği bu sosyal sorumluluk projeleri, toplumla etkileşimde bulunarak farkındalık oluşturmayı ve yardımlaşma kültürünü pekiştirmeyi amaçlamaktadır.