5 Bin TL İkramiye Ödemesinde Kesin Tarih Belli Oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere yapılacak 5 bin TL ikramiye ödemesinin tarihini açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, ödemelerin yarın banka hesaplarına aktarılacağını belirtti. Bu düzenlemeden toplamda 4,7 milyon kişinin yararlanması bekleniyor.

Torba kanun teklifi kapsamında, çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesini içeren düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile 4 milyon 680 bin emekliye bu ikramiye ödemesi yapılacak.

Çalışmayan emeklilere geçen ay gerçekleştirilen 5 bin TL ikramiye ödemesinden sonra, bu kez çalışan emekliler de düzenleme kapsamına alındı. Ayrıca, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayılarak ikramiyeden faydalanabilecek.

Bu adım, daha önce kapsam dışında kalan çalışan emeklilerin tamamının ikramiyeden yararlanmasını sağlayacak ve ekonomik anlamda olumlu bir etki yaratacak.