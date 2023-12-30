Hastanelere Başvuran KYK'daki Öğrencilerde Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Isparta'nın Yalvaç İlçesi'nde Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan 274 öğrenci, akşam yemeğinden sonra mide bulantısı, kusma gibi şikayetlerle Yalvaç Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastaneye kaldırılan öğrenciler arasında yapılan ilk belirlemelere göre gıda zehirlenmesi şüphesi bulunmaktadır.Yalvaç'a giderek hastanedeki öğrenciler hakkında bilgi alan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü Yılmaz Çatal, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Yalvaç Kredi ve Yurtlar Kurumu Kız ve Erkek Öğrenci Yurtlarında kalan öğrencilerimiz akşam yemeği sonrası bulantı, kusma ve ateş şikayetleri ile Devlet Hastanesine başvurmuşlardır. Gıda zehirlenmesi süphesi ile girişleri alınan 274 öğrencimizden 269’u saat 05:00 itibariyle taburcu edilmiştir. Kalan 5 kız öğrencimiz ve 6 yaşında olan bir personel çocuğumuzun tedavisi devam etmekte olup, genel durumları iyidir. Öğrencilerimize büyük geçmiş olsun.”Öğrencilerin akşam menüsünde düğün çorbası, kuru fasulye, pilav ve tatlı olarak traliçe olduğu belirtilmiştir. Hastaların tedavisi devam etmektedir.