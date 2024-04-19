SDÜ Kökboyama ile TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda

Gazi Sosyal Bilimler Lisesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) destekleri ile 4006 Bilim Fuarı açtı.17- 18 Nisan 2024 tarihleri arasında Süleyman Demirel Eğitim Kompleksi'ndeki Yerleşke'de gerçekleştirilen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda kadim Türk kültürü Kökboyama için de tematik alan açıldı.Gazi Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri Rabia Kanra, Nehir Lal Tabur, Sude Tunçbilek, Azra Güven, Şerife Hesna Kaya, Lale Sena Bağcı ve Gamze Özkan, tematik konusu 'Kültürel Miras' olan inceleme projesi hazırladı. Danışman Öğretmen Vahap Çetin ve Fatih Ermez'in koordinasyonunda anılan öğrenciler, Kökboyama üzerine kapsamlı bir proje hazırladı.Proje bağlamında Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Halı Kilim ve eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı (AD) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Genç de Gazi Sosyal Bilimler Lisesi bahçesinde ''Etkileşimli Kökboyama Atölyesi'' gerçekleştirdi.Prof. Dr. Genç, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından da ''Dünya Kültürel Mirası'' unsuru olarak ilân edilen Kökboyama hakkında öğrencilere detaylı bilgiler verdi.Aynı zamanda SDÜ Rektörlüğü Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (YORKAM) Müdürü olan Prof. Dr. Mustafa Genç, Küresel Isınma ve yok oluşlara neden olan Küresel İklim Değişikliği ile etkin mücadele için önemli bir değer hâline gelen ''Kökboyama'' alanında farkındalık oluşturmaya devam ettiklerini söyledi.Küresel Isınma ve yok oluşlara neden olan Küresel İklim Değişikliği ile etkin mücadele için önemli bir değer hâline gelen ''Kökboyama'' alanında farkındalık oluşturmaya devam ettiklerini kaydeden Genç, şöyle dedi:''Doğa Ana''nın sunduğu saf ve doğal bitki, kök, soğan ve yaprakları ile deniz canlılarından üretildiği için kanserojen madde ihtiva etmeyen; bebek, çocuk giysileri başta olmak üzere hassas ve kritik alanlarda Dünya'nın güçlü kurumları tarafından koleksiyonları yapılan Kökboyama için ''İyi Koruma Uygulamaları'' yapmaya devam ediyoruz.Kirletici unsurlardan uzak, saf, doğal, temiz ve sağlıklı bir üretim şekli olan Kökboyama için yeni kuşaklara da kavramsal, görsel ve etkileşimli atölye çalışmaları ile bilinçlendirme çalışmalarını hayata geçiriyoruz. Şu ân bu hedefler çerçevesinde Gazi Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerine, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı şemsiyesi altında etkileşimli atölye gerçekleştiriyoruz."