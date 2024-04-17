Hastane Randevu Sisteminde Yeni Dönem: Bakan Koca Açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde yaşanan randevu sorunlarına çözüm getirmek amacıyla yeni yaptırımların uygulanacağını duyurdu. Randevu almasına rağmen hastaneye gitmeyen vatandaşlar için belirlenen cezaların artırılacağını açıklayan Bakan Koca, ikinci kez randevuya gelmeyenlerin 15 gün boyunca tüm bölümlerden randevu almasının engelleneceğini bildirdi.

Daha önce randevusuna gitmeyen hastaların 15 gün boyunca aynı bölümden randevu alamadığını hatırlatan Bakan Koca, yeni dönemle birlikte bu sürenin daha da artırılacağını belirtti. İki kez aynı bölümden randevu alıp gelmeyen vatandaşların tüm bölümlerden randevu alma haklarının 15 gün süreyle kısıtlanacağını ifade etti. Bu yeni uygulamanın önümüzdeki haftalarda devreye alınacağını aktardı.

Bunun yanı sıra, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı sonrası yapmış olduğu açıklamada, geliştirilecek insülin sensörlerinin ücretsiz olacağını duyurdu. İthal ve maliyeti yüksek olan diyabet sensörlerine alternatif olarak geliştirilecek olan sensörlerin Tip-1 diyabetli vatandaşlara ücretsiz sağlanacağını belirtti. Sensörlerin laboratuvar ortamında üretimine başlandığını ve pilot üretimden sonra klinik kullanıma geçileceğini ifade etti. Ayrıca, üretiminin yüzde 90 yerli olduğunu ve bütün Tip-1 diyabetli vatandaşlara, özellikle çocuklara ulaştırılacağını vurguladı.